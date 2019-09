Vụ Đại ca Cự “bài”... lật hồ sơ loạt đại ca giang hồ cộm cán xứ Thanh!

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Phú Cự (“Cự Đen”) – một đối tượng giang hồ có nhiều tiền án, tiền sự, khét tiếng biển Hải Tiến. Ngoài “Cự đen”, xứ Thanh còn có nhiều “trùm giang hồ” khét tiếng khiến ai nghĩ đến cũng phải “lạnh sống lưng”. Tuy nhiên, do hoạt động phi pháp đa số các “ông trùm” này đã bị lực lượng công ăn bắt giữ và truy tố.



“Trùm giang hồ”…chống người thi hành công vụ

Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Phú Cự (tức Cự Đen, SN 1957, ở thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Trương Phú Cự được xác định là đối tượng cầm đầu, xúi giục và kích động người dân thôn Tiền Thôn gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 23/6/2019 tại khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến huyện Hoằng Hoá.

Theo đó, vào khoảng 12h40 ngày 23/6/2019, tại khu vực Nhà hàng Hưng Thịnh 1 thuộc khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hoá xảy ra vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Một nhóm đối tượng cầm theo hung khí xông vào nhà hàng Hưng Thịnh 1 gây gỗ đánh nhau, sau đó hai bên dùng vỏ chai bia, bát đĩa, ghế ném nhau, làm 3 người bị thương.

Khi quần chúng nhân dân gọi xe đưa người bị thương đi cấp cứu thì nhóm đối tượng trên đã chặn đầu xe cứu thương, không cho đi. Lúc này, Trương Phú Cự đã hô hào, xúi giục, lôi kéo và kích động nhiều người khác chặn xe cứu thương, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Thậm chí một số đối tượng quá khích đã giằng co, tấn công lại lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

"Cự đen" tại cơ quan công an.

Ngày 25/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm giam 11 đối tượng liên quan vụ gây rối TTCC và chống người thi hành công vụ. Trong đó, nhóm thanh niên ở thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến có 5 đối tượng gồm: Trương Phú Huân, Trương Phú Hoàng, Trương Quốc Lưu, Lường Hữu Hùng và Bùi Việt Chiến. Nhóm thanh niên ở nhà hàng Hưng Thịnh 1 có 6 đối tượng gồm: Cao Văn Bắc, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Xuân Huy, Lê Văn Tình, Lê Văn Phong và Nguyễn Như Hai.

“Bố già” Trương Phú Cự l à một dân anh chị vùng này có nhiều tiền án tiền sự và cũng là đối tượng đứng sau các vụ giật dây, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ tại xã Hoằng Tiến, (huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa.