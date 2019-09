Nguyễn Văn Lộc trốn trại, bị truy nã nguy hiểm thế nào?

(Kiến Thức) - Công an truy nã phạm nhân đang chịu án hơn 25 năm tại trạm giam An Phước thuộc Bộ Công an đóng tại Bình Dương vượt ngục trốn trại vào ngày 18/9.

Tối 18/9, trại giam An Phước thuộc Bộ Công an (nằm trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) ra quyết định truy nã phạm nhân Nguyễn Văn Lộc (SN 1993, trú tại Ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Đối tượng Nguyễn Văn Lộc.

Lộc bị án phạt 25 năm 4 tháng tù do “cướp tài sản”, “trộm cắp tài sản”, “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Hiện bị giam giữ tại trại giam An Phước, xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương vừa vượt ngục, trốn trại vào ngày 18/9/2019.

Đặc điểm nhận dạng: Cao 1m65, sóng mũi thẳng, sẹo chấm cách 02 cm trên đầu mày phải.

Theo hồ sơ từ tháng 9/2013 đến tháng 6/2014, Lộc cùng đồng bọn và các một số đối tượng nữa, thực hiện nhiều vụ trộm cướp.

Thủ đoạn của băng nhóm này là tìm kiếm các xe môtô không người trông giữ, dùng dụng cụ tự chế phá ổ khóa xe để lấy trộm tại các huyện Châu Thành và Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, Băng nhóm do Lộc cầm đầu còn tổ chức thực hiện nhiều vụ cướp và trộm cắp xe máy tại huyện Trảng Bàng và huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương).

Sau đó, chúng đem tài sản trộm cướp được sang Campuchia bán cho đối tượng Nguon Nhue (người Campuchia), lấy tiền chia nhau đánh bạc, ăn chơi.

Tổng cộng Lộc và đồng bọn đã thực hiện 30 vụ trộm, cướp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, chiếm đoạt 38 xe máy các loại, với tổng giá trị hơn 670 triệu đồng.

Trong đó, Lộc trực tiếp thực hiện 23 vụ trộm cắp, chiếm đoạt 28 xe máy, 1 vụ cướp tài sản và 3 vụ tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.