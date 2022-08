Nguyên nhân xe đầu kéo húc bay lan can cầu Thanh Trì rơi xuống sông

Ngày 30/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết thông tin về vụ tai nạn xe đầu kéo lao qua dải phân cách, tông đổ lan can cầu Thanh Trì. Nguyên nhân sơ bộ được nhận định do lái xe không chú ý quan sát dẫn đến tai nạn.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), vào khoảng 4h cùng ngày, xe đầu kéo mang biển số 15C do anh L.V.T. (quê Giao Thủy, Nam Định) cầm lái theo hướng Gia Lâm - Hoàng Mai. Khi đến Km 164+400, giữa cột đèn 41 và 42 cầu Thanh Trì thuộc xã Đông Dư (Gia Lâm, Hà Nội), ôtô đâm vào dải phân cách mềm rồi húc đổ lan can cầu bên phải. Chiếc xe sau đó rơi xuống sông Hồng.



Hiện trường vụ tai nạn.

Nam tài xế được xác định tự bơi vào bờ sau tai nạn và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Đến sáng 30/8, người này bị thương trong trạng thái tức ngực, không nguy hiểm tới tính mạng. Lực lượng chức năng xác định không còn người trong phương tiện trên. Tại hiện trường, khoảng 24 mét dải phân cách mềm và hơn 3 mét lan can cầu Thanh Trì bị tông gãy.

Lúc 8h30 cùng ngày, các dải phân cách mềm được khôi phục. Khu vực lan can bị hư hỏng được buộc dây và lắp thêm các thiết bị cảnh báo. Lực lượng chức năng chưa có kế hoạch trục vớt cứu hộ ô tô rơi xuống sông do mực nước sông Hồng đang dâng cao.

Hiện vụ xe đầu kéo húc bay lan can cầu Thanh Trì rơi xuống sông đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.