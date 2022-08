Danh tính tài xế xe tải húc bay lan can cầu Thanh Trì

Sáng 30/8, lãnh đạo Đội CSGT số 14, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng phân luồng, điều tra vụ ô tô tải lao xuống sông ở cầu Thanh Trì. Theo Đội CSGT số 14, khoảng 4h cùng ngày, anh L.V.T. (SN 1984, quê Giao Thuỷ, Nam Định) lái ô tô tải BKS 15C-134.91 di chuyển theo hướng huyện Gia Lâm vào nội thành. Khi lên cầu Thanh Trì, xe tải lao qua dải phân cách, tông gãy lan can cầu rồi lao xuống sông Hồng. Tài xế bơi vào bờ và được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, khoảng 24m dải phân cách mềm và 3 khoảng lan can bị đổ. Vụ tai nạn khiến giao thông vào giờ cao điểm buổi sáng qua cầu Thanh Trì ùn tắc. Lãnh đạo Đội CSGT số 14 cho biết thêm, đến 7h30 cùng ngày, sự cố trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục, cán bộ Đội CSGT số 14 đang tập trung phân luồng, điều tiết phương tiện. Hiện nguyên nhân vụ tài xế xe tải húc bay lan can cầu Thanh Trì đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Va chạm với ô tô khách, người lái xe mô tô tử vong. Nguồn: ĐTHĐT.

