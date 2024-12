Vật chứng cuối cùng tố tội ác tày trời của kẻ sát nhân

Khi bị nợ nần dồn vào bước đường cùng, con người ta dễ làm những việc táng tận lương tâm. Câu chuyện dưới đây là một bài học cảnh giác khi ta phải sống cạnh hàng xóm là người ham mê cờ bạc, bị nợ nần dồn đuổi. (Ảnh minh họa, nguồn Truyền hình Nghệ An) Ngày 25/5/2010, ông Hoàng Đình H. (xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) vội vàng trở về nhà khi nghe tin con gái là chị Hoàng Thị P (SN 1989) đi làm xa về thăm nhà. Về tới nơi, không thấy con gái đâu, ông H. chạy lên đồi tìm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại một căn bếp bỏ hoang trên đồi, ông H. bàng hoàng phát hiện con gái đã tử vong trong tư thế ngồi dựa vào bờ tường, đầu bị thương, áo ngoài bị lột trùm qua mặt, chiếc xe máy và điện thoại của nạn nhân không thấy đâu. Ông H. vội vàng báo cho cơ quan chức năng địa phương vào cuộc điều tra vụ việc. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo gia đình nạn nhân, chị P có người yêu, dự định năm 2011 sẽ kết hôn nên cơ quan điều tra lập tức mời anh này lên làm việc, nhưng chưa thu được manh mối gì. 10 tiếng sau khi vào cuộc điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm của vụ án là Hồ Xuân Phú (SN 1987), hàng xóm của nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Phú quanh co khai hắn chỉ là người hỗ trợ anh họ ra tay sát hại nạn nhân để cướp tài sản. Tuy nhiên, người mà Phú đổ tội là anh họ bị động kinh từ nhỏ. Một nhân chứng cho biết nhìn thấy Phú định đốt thứ gì đó ở quán sửa xe của y. Lúc đó, thấy có người nhìn, Phú không đốt mà vội ném về phía cửa sổ. Rất may, chiếc sim điện thoại, vật chứng cuối cùng của nạn nhân đã được tìm thấy. Với chứng cứ này, cuối cùng, tên Phú đã phải thú nhận: Do ham mê cờ bạc nên hắn nợ như chúa chổm, liên tục bị các chủ nợ đòi tiền nên đã ra tay giết hại người hàng xóm của mình để cướp tài sản. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trước khi ra tay sát hại chị P., Phú định lừa em trai chị là anh Hoàng Văn H. (SN 1991) ra giếng rồi đẩy xuống để chiếm đoạt xe máy, nhưng sáng đó anh này bận nên Phú không thực hiện được ý định. Sau đó, Phú lại vờ gọi một người bạn của hắn là anh Đỗ Đức Đông (SN 1988, nhà ở xóm Lê Lợi 2) đến mò hộ cho hắn chùm chìa khoá bị rơi xuống giếng. Tuy nhiên, nhìn miệng giếng đen ngòm, anh Đông từ chối. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Lừa hụt cả hai người, 8h ngày 25/5/2010, Phú đi từ quán sửa chữa xe máy về nhà ở xóm 10 Ao La, xã Minh Tân, với cái đầu quay cuồng về nợ nần, tiền bạc. Hắn chợt nhìn thấy chị P lúc này mới đi làm xa về đang đứng quét sân một mình nên nảy sinh ý đồ xấu. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Phú vờ hỏi thăm rồi cố tình để quên chùm chìa khoá lại. Sau đó, Phú cầm tuýp sắt dài khoảng nửa mét, đường kính khoảng 20mm, sang nhà P giấu thanh tuýp sắt ở cạnh tường bao và vờ tìm chìa khoá. Lợi dụng nạn nhân sơ hở, Phú cầm ống tuýp sắt sát hại nạn nhân rồi lục lấy ĐTDĐ, xe máy Sirius và đi thẳng sang chợ thị trấn Minh Đức gửi rồi bắt xe ôm về. (Chiếc xe máy của nạn nhân) Khi xác chị P được phát hiện, hắn vẫn tới hiện trường nghe ngóng tình hình, xem khám nghiệm tử thi, giúp gia đình lo việc hậu sự cho tới khi bị mời lên công an làm việc và bị bắt. Với tội ác đã gây ra, Hồ Xuân Phú bị TAND Hải Phòng kết án tử hình. >>> Xem thêm video: Nữ DJ bị bạn trai sát hại trong tình trạng khỏa thân.

