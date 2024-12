Phú Thọ: Ngăn chặn nam thanh niên nhảy cầu Văn Lang tự tử

Ngày 4/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an phường Thọ Sơn, TP Việt Trì đã vận động, thuyết phục thành công anh T.V.N (SN 1996, thường trú tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) từ bỏ ý định nhảy cầu Văn Lang tự tử.

Cụ thể, vào khoảng 22h30 ngày 2/12, trong quá trình tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn, Công an phường Thọ Sơn nhận được tin báo về việc tại khu vực cầu Văn Lang , thuộc địa phận TP Việt Trì có 1 xe mô tô để trên cầu theo hướng từ thành phố Việt Trì đi huyện Ba Vì, xung quanh không thấy chủ phương tiện.

Quá trình xác minh, tổ tuần tra phát hiện 1 nam thanh niên đang đi bộ trên cầu có biểu hiện tâm lý không ổn định nên đã tiến hành tiếp cận. Qua xác minh, nam thanh niên cho biết tên là T.V.N, do hoàn cảnh gia đình, công việc khó khăn, trong lúc nghĩ quẩn đã đi xe máy lên cầu Văn Lang để tự tử.

Sau khi được lực lượng công an kiên trì thuyết phục, vận động, đả thông tư tưởng, anh N. đã dần ổn định tâm lý. Đến 23h00' cùng ngày, tổ tuần tra đã đưa anh N. về trụ sở công an phường an toàn và bàn giao cho gia đình để chăm sóc.

Trước đó, ngày 1/12, Công an phường Thọ Sơn cũng đã phối hợp với quần chúng nhân dân và Công an huyện Ba Vì ngăn chặn 1 trường hợp công dân sinh năm 2006 có ý định nhảy cầu tự tử tại cầu Văn Lang.