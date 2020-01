Nguyên nhân bé gái rơi từ tầng 25 chung cư Star Tower Hà Nội

(Kiến Thức) - Nguyên nhân bé gái rơi từ tầng 25 chung cư Star Tower được cơ quan chức năng xác định do chiếc giường gần cửa sổ nhưng không được bảo vệ bởi các dụng cụ hỗ trợ nên cháu bé với ra đã xảy ra vụ việc thương tâm.

Liên quan đến vụ việc bé gái 4 tuổi tử vong do rơi từ tầng 25 chung cư Star Tower, ngày 15/1, lãnh đạo UBND phường Khương Trung cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn thương tâm trên là do căn hộ chung cư Star Tower Tower, nằm trên đường Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, không có lưới an toàn.

Theo đó, thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 7h sáng ngày 13/1. Khi thức dậy, bé gái 4 tuổi không thấy người nhà nên đi tìm. Do chiếc giường gần cửa sổ nhưng không được bảo vệ bởi các dụng cụ hỗ trợ như lưới, song sắt an toàn nên cháu bé với ra đã xảy ra vụ việc thương tâm. Bé gái được 4 tuổi được xác định là rơi từ một căn hộ ở tầng 25, chung cư Star Tower xuống mái che tòa nhà ở khu vực sảnh tầng 1.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu bé. Lãnh đạo này cho biết thêm: "Chúng tôi đã huy động bảo vệ liên lạc với bố mẹ của bé. Ngay sau nhận được tin dữ, gia đình đã làm thủ tục và đưa bé về quê nhà để hỏa táng. Sự việc đau lòng cũng là hồi chuông cảnh báo tới các gia đình đang sinh sống ở chung cư, nhất là chung cư cao tầng". Đây không không phải là vụ việc đầu tiên xảy ra, nên nếu các căn hộ ở chung cư không lắp đặt các phương án đảm bảo an toàn cho chính những thành viên trong gia đình thì con số các vụ tai nạn thương tâm do thiếu an toàn chưa thể dừng lại. Trước đó, vào khoảng 7h sáng người dân sinh sống gần khu vực này bất ngờ nghe tiếng động mạnh nên chạy ra kiểm tra. Mọi người hoảng hốt nhìn thấy thi thể một bé gái nằm trên mái che toà C khu chung cư Star Tower . Một người dân lên phòng cầm tấm ảnh 2 chị em cháu bé kể, sáng ngày xảy ra sự việc cháu bé ở nhà một mình, mẹ tranh thủ đi chợ. Phòng ngủ hai chị em nằm cạnh cửa sổ, bé gai chạy tới với cánh cửa để chơi, thì cánh cửa lật cháu bé rơi ra ngoài. Thời điểm xảy ra vụ việc bố mẹ cháu bé không có mặt tại nhà. Ngay khi nhận được tin báo, bố mẹ cháu bé bị sốc nặng, gào khóc gọi tên con.