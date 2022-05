Nguyên Chủ tịch TP Hạ Long Phạm Hồng Hà đối diện mức án nào?

Tối 14/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết trong quá trình điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty CP quản lý đường sông số 3 và Ban quản lý vịnh Hạ Long, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà, nguyên Trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long, nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long, về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại tài sản nhà nước, vi phạm về quản lý kinh tế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án có liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân và nhiều người đã bị khởi tố, điều tra về các tội danh khác nhau trong đó mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù hoặc tù chung thân.

"Điều đặc biệt là cơ quan điều tra vừa khởi tố bắt tạm giam đối với cựu Chủ tịch TP Hạ Long, thu giữ nhiều tài liệu đồ vật, trong đó có nhiều chiếc xe đắt tiền”, luật sư Đặng Văn Cường thông tin. Luật sư Cường cho biết, với tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" vừa bị khởi tố, nguyên Chủ tịch TP Hạ Long Phạm Hồng Hà phải đối diện với mức án cao nhất lên đến 10 năm tù giam theo Khoản 2, Điều 356 Bộ luật hình sự.

"Trong vụ án này cơ quan điều tra sẽ làm rõ mức độ vi phạm của ông Phạm Hồng Hà đến đâu và cũng xem xét những tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, quá trình công tác có thành tích gì không, từ đó đưa ra mức án cụ thể", luật sư Cường phân tích.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Trước đó, ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can nguyên là lãnh đạo và nhân viên Ban quản lý vịnh Hạ Long, gồm: Bùi Sĩ Giáp, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan Ban quản lý vịnh Hạ Long; Phạm Thái Dương, nhân viên Ban quản lý vịnh Hạ Long, về hành vi "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Vào đầu tháng 5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với 3 lãnh đạo của Công ty CP Quản lý đường sông số 3 về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị can gồm: Phạm Văn Phả (63 tuổi), Chủ tịch HĐQT; Đỗ Công Hào (49 tuổi), Giám đốc công ty và Phạm Văn Chinh (40 tuổi), Phó giám đốc công ty. Cả 3 bị can đều trú tại phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

Hiện vụ bắt nguyên Chủ tịch TP Hạ Long Phạm Hồng Hà đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

