Nguyên Chi cục Trưởng Chi cục Thuế Thủy Nguyên bị bắt liên quan Ngô Văn Phát?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với ông Tô Hữu Tề - nguyên Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Ngày 1/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với ông Tô Hữu Tề (SN 1959, Nguyên Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ.



Ông Tô Hữu Tề bị bắt vì đã có đã có một số hành vi liên quan đến nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn do đại gia Ngô Văn Phát, sinh năm 1964, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát tổ chức, cầm đầu.

Đại gia Ngô Văn Phát và căn biệt thự nhiều tỷ đồng.

Trước khi bắt giam, lực lượng Công an cũng đã tổ chức khám xét tại nơi ở của ông Tô Hữu Tề tại nhà riêng ở đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Tháng 9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã ra Quyết định khởi tố vụ án về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017 và các Quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phát, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty xăng dầu Phát.

Cùng bị khởi tố với ông Phát, còn có 6 đối tượng khác, bao gồm: Nguyễn Thị Loan, SN 1989, ở số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng; Vũ Văn Bảy, SN 1950, quê quán: xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, nơi thường trú: Tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát; Trần Thị Hằng, SN 1992, quê xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nơi ở ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng; Nguyễn Thị Thúy, SN 1978, ở thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng; Mai Thị Nhài, SN 1994, quê xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, nơi ở khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng; Lương Văn Giao, SN 1991, ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Trước đó, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định ông Ngô Văn Phát là người tổ chức, cầm đầu, lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn.

Cục thuế TP Hải Phòng cho biết , ông Ngô Văn Phát đã lập nhiều công ty nhưng không hoạt động.

Cục thuế TP Hải Phòng đã cung cấp nhiều thông tin như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đặt in và phát hành hóa đơn, hồ sơ khai thuế GTGT trong quá trình hoạt động và giấy tờ liên quan của 14 doanh nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng cho cơ quan điều tra. Trong số 14 doanh nghiệp, có 13 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Một doanh nghiệp đang hoạt động, nộp thuế đầy đủ là Công ty CP Thương mại xăng dầu Phát.

Còn lại 13 doanh nghiệp không hoạt động gồm: Công ty TNHH Quang Khải, Công ty TNHH Dũng Phong tại huyện Thủy Nguyên; Công ty CP kỹ thuật Minh Hảo, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đại Hòa Phát cùng ở quận Hồng Bàng - An Dương. 9 công ty TNHH: Minh Hảo, TM&PT 39, Tuấn Vinh, Vật tư Đại Lộc, Vật tư Tùng Dương, PTXD và TM 89, Đại Hoàng Lâm, Huy Cường và Công ty TNHH Thương mại vật tư Đức Phúc cùng thuộc Chi cục Thuế quận Ngô Quyền và quận Hải An quản lý.

Ông Ngô Văn Phát, còn được gọi là Phát “dầu”, có tiếng trong lĩnh vực buôn bán xăng dầu tại Việt Nam. Đại gia này cũng là người sở hữu những tòa biệt thự nguy nga như lâu đài, có giá trị hàng trăm tỷ đồng tại TP Hải Phòng và quê nhà tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang đấu tranh, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt giam 2 cha con đại gia Thiện Soi ở TX.Phú Mỹ về tội rửa tiền