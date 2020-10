Biệt thự to, ôtô sang… thú vui chung của trùm tội phạm?

Cuối tháng 9/2020, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội đã triệt phá đường dây đánh bạc cá độ bóng đá, lô đề số tiền gần 1.000 tỷ đồng liên quan đến Bùi Xuân Thành (SN 1977, trú tại Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Bùi Xuân Thành là chủ một căn biệt thư nguy nga gắn máy bay trực thăng mô hình trên nóc nhà từng thu hút sự quan tâm của dư luận. Đầu tháng 9/2020, Công an TP Hải Phòng phối hợp với các cơ quan liên quan đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đại gia xăng Ngô Văn Phát (SN 1964, quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về hành vi “mua bán trái phép hoá đơn”. Ngô Văn Phát là đại gia sở hữu nhiều lâu đài hàng trăm tỷ ở Hải Phòng và Thái Bình. Trùm giang hồ Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, tức Đường “Nhuệ”) bị khởi tố, xét xử hàng loạt tội danh về cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản. "Ông trùm" này thường xuyên chụp ảnh khoe tiền, khoe xe trên mạng xã hội. Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng "trọc", SN 1968, tại Vạn Phúc, Hà Đông, TP Hà Nội) mới đây bị công an Hòa Bình khởi tố để điều tra làm rõ hành vi liên quan đến ma túy. Dũng "trọc" có sở thích khoe vàng. Dũng từng nói rằng, giang hồ đeo vàng toàn học ý tưởng từ anh tất. Ngay kể cả Phú Lê, Quang Rambo. Dũng "trọc" cũng cho biết, chiếc vòng cổ to như dây xích đang đeo trị giá 15 cây vàng. Riêng phần mặt dây là vàng bọc nanh trắng đã là 2,9 cây, có giá lên tới hơn 100 triệu đồng. Dũng "trọc" còn sở hữu bộ phụ kiện đắt đỏ bao gồm một chiếc nhẫn hình rồng khá hoành tráng gần 10 cây vàng, đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Richard Mille và Franck Muller và điện thoại Vertu nạm vàng. Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 3 tội danh “buôn lậu”, “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “rửa tiền” và hiện đang bỏ trốn. Bùi Quang Huy từng được biết đến là một đại gia có tiếng với nhiều xe sang gồm một chiếc Bentley, 2 chiếc LandRover cùng nhiều xe Lexus, Camry, Sienna các loại. Ngoài ra, vợ chồng ông Huy còn đang sở hữu căn nhà rộng 694 m2 tại tổ hợp căn hộ cao cấp Tòa nhà Golden Westlake Executive Residences. Trùm ma túy Phạm Bá Sơn từng bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội về các tội danh Mua bán trái phép chất ma túy; Mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Sơn cũng là chủ căn biệt thự nằm ở một vị trí đẹp, trong khu Đô thị Sài Đồng (quận Long Biên, Hà Nội) từng thu hút sự chú ý của dư luận. Năm 2017, trùm xã hội đen Minh Sâm (Nguyễn Ngọc Minh, ở thị xã Từ Sơn, Bắc Binh) bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên Minh 36 tháng tù (tăng 12 tháng so với án sơ thẩm) về tội Cưỡng đoạt tài sản. Đáng chú ý, thời điểm bị bắt giữ trước đó, cơ quan chức năng tạm giữ 7 chiếc ôtô của Minh “Sâm” và một đồng phạm trong số này có chiếc Maybach 57S trị giá trên 30 tỷ đồng; 3 xe Lexus, xe Mercedes, BMW. Trùm ma tuý Tráng A Tàng (tức “Tàng Keangnam”, 35 tuổi, trú tại huyện Mộc Châu, Sơn La) bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên án tử hình y án sơ thẩm vào tháng 3/2017. Trùm ma túy này từng có sở thích sưu tập siêu xe. Ngay từ thời thanh niên, mỗi ngày Tàng đi một chiếc ôtô đắt tiền như Lexus, BMW... Dù sở hữu nhiều xe xế hộp, nhưng mỗi khi muốn đổi xe, Tàng thường mua đôi một, một để dùng, một để tặng cho người nào mà Tàng thấy sống đẹp. Ngoài ra, Tàng cũng là chủ nhân của lâu đài 7 tầng tại huyện Mộc Châu. Ngôi nhà này sau đó đã bị dỡ bỏ.

