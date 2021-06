Nguyên Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai bị khởi tố

Ngày 15/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh khám xét nơi ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Lựu (sinh năm 1967, trú tổ 5, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku), nguyên Phó Chánh văn phòng.



Đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thế Quang, nguyên Chánh Văn phòng và Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi (sinh năm 1990, trú 90/60 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku), nguyên kế toán của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh để phục vụ công tác điều tra.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai xác định, từ năm 2013 đến 2016, ông Nguyễn Thế Quang và các bà Nguyễn Thị Lựu, Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi đã lập dự toán trùng 7 biên chế được Văn phòng Quốc hội đảm bảo với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.