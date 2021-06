Vụ tài xế container đánh lái cứu 2 người: Có vi phạm tốc độ?

Liên quan tới vụ tài xế container đánh lái cứu 2 người, thiếu tá Phạm Công Thăng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan Công an đã làm rõ được tốc độ di chuyển của chiếc xe đầu kéo, do anh Vương Văn Pháp (SN 1990, trú tại xã Quyết Thắng, Sơn Dương, Tuyên Quang) điều khiển. Thiếu tá Thăng cho hay, qua trích xuất dữ liệu của phần mềm giám sát hành trình, của Tổng cục đường bộ Việt Nam cung cấp, lúc xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe đầu kéo do anh Pháp điều khiển có tốc độ 43 km/h. "Đây là tốc độ lớn nhất mà chiếc xe đạt được vào thời điểm gây tai nạn. So với tốc độ tối đa mà xe đầu kéo di chuyển trong khu vực dân cư là 50 km/h, thì lái xe Pháp không vi phạm tốc độ theo quy định của pháp luật" - thiếu tá Thăng nói. Cũng theo vị lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ đường thủy, qua dữ liệu của lực lượng chức năng cung cấp, chiếc xe đầu kéo của anh Pháp trước và sau khi gây tai nạn có 3 điểm tốc độ, đó là lúc xe dừng đèn xanh, đèn đỏ tốc độ là 0 km/h; sau khi xe đầu kéo di chuyển thì tốc độ tăng lên 25 km/h; thời điểm gây tai nạn là 43 km/h. Thiếu tá Phạm Công Thăng cho biết thêm: "Do mức độ thiệt hại của vụ tai nạn lớn (hơn 100 triệu đồng), nên chúng tôi đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Bắc Quang thụ lý, giải quyết, để làm rõ xem có dấu hiệu hình sự hay không, và tiếp tục điều tra để tránh oan sai". Trước đó, trưa 8/6, xe đầu kéo do anh Vương Văn Pháp điều khiển trên quốc lộ 2, khi đến thị trấn Việt Quang (huyện Bắc Quang, Hà Giang), vì cố tránh 2 người sang đường đột ngột nên bị lao lên vỉa hè. Sau đó ô tô cán lên 13 xe máy cùng một số hàng hóa. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông trúng vào cột điện ven đường. Vụ việc cũng không có người thương vong. Lực lượng chức năng bước đầu xác định thiệt hại gần một tỷ đồng. anh Vương Văn Pháp (tài xế xe đầu kéo) cho biết, sau hơn một ngày xảy ra vụ tai nạn, anh đã được cộng đồng mạng và người dân huyện Bắc Quang (Hà Giang) ủng hộ số tiền gần một tỷ đồng để đền bù thiệt hại. Nam tài xế cũng xin mọi người dừng hỗ trợ bởi số tiền này đã đủ để khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Anh Pháp nói, sau khi khắc phục sự cố, đền bù thiệt hại cho người dân, số tiền thừa, anh sẽ công khai để ủng hộ vào Quỹ vắc xin phòng COVID-19 của Nhà nước. Ngoài ra, nam tài xế cũng cho biết, đôi vợ chồng liên quan vụ tai nạn đã chia sẻ thời điểm băng qua đường đột ngột. Cụ thể, trưa 8/6, họ đang trên đường đi mua đồ cho bố chị L. bị ung thư giai đoạn cuối, vô tình trở thành nguyên nhân gây ra sự việc đáng tiếc. Hiện vụ tài xế container đánh lái cứu 2 người đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Tài xế xe tải đánh lái "xuất thần" cứu mạng 2 cô gái. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Liên quan tới vụ tài xế container đánh lái cứu 2 người, thiếu tá Phạm Công Thăng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan Công an đã làm rõ được tốc độ di chuyển của chiếc xe đầu kéo, do anh Vương Văn Pháp (SN 1990, trú tại xã Quyết Thắng, Sơn Dương, Tuyên Quang) điều khiển. Thiếu tá Thăng cho hay, qua trích xuất dữ liệu của phần mềm giám sát hành trình, của Tổng cục đường bộ Việt Nam cung cấp, lúc xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe đầu kéo do anh Pháp điều khiển có tốc độ 43 km/h. "Đây là tốc độ lớn nhất mà chiếc xe đạt được vào thời điểm gây tai nạn. So với tốc độ tối đa mà xe đầu kéo di chuyển trong khu vực dân cư là 50 km/h, thì lái xe Pháp không vi phạm tốc độ theo quy định của pháp luật" - thiếu tá Thăng nói. Cũng theo vị lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ đường thủy, qua dữ liệu của lực lượng chức năng cung cấp, chiếc xe đầu kéo của anh Pháp trước và sau khi gây tai nạn có 3 điểm tốc độ, đó là lúc xe dừng đèn xanh, đèn đỏ tốc độ là 0 km/h; sau khi xe đầu kéo di chuyển thì tốc độ tăng lên 25 km/h; thời điểm gây tai nạn là 43 km/h. Thiếu tá Phạm Công Thăng cho biết thêm: "Do mức độ thiệt hại của vụ tai nạn lớn (hơn 100 triệu đồng), nên chúng tôi đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Bắc Quang thụ lý, giải quyết, để làm rõ xem có dấu hiệu hình sự hay không, và tiếp tục điều tra để tránh oan sai". Trước đó, trưa 8/6, xe đầu kéo do anh Vương Văn Pháp điều khiển trên quốc lộ 2, khi đến thị trấn Việt Quang (huyện Bắc Quang, Hà Giang), vì cố tránh 2 người sang đường đột ngột nên bị lao lên vỉa hè. Sau đó ô tô cán lên 13 xe máy cùng một số hàng hóa. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông trúng vào cột điện ven đường. Vụ việc cũng không có người thương vong. Lực lượng chức năng bước đầu xác định thiệt hại gần một tỷ đồng. anh Vương Văn Pháp (tài xế xe đầu kéo) cho biết, sau hơn một ngày xảy ra vụ tai nạn, anh đã được cộng đồng mạng và người dân huyện Bắc Quang (Hà Giang) ủng hộ số tiền gần một tỷ đồng để đền bù thiệt hại. Nam tài xế cũng xin mọi người dừng hỗ trợ bởi số tiền này đã đủ để khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Anh Pháp nói, sau khi khắc phục sự cố, đền bù thiệt hại cho người dân, số tiền thừa, anh sẽ công khai để ủng hộ vào Quỹ vắc xin phòng COVID-19 của Nhà nước. Ngoài ra, nam tài xế cũng cho biết, đôi vợ chồng liên quan vụ tai nạn đã chia sẻ thời điểm băng qua đường đột ngột. Cụ thể, trưa 8/6, họ đang trên đường đi mua đồ cho bố chị L. bị ung thư giai đoạn cuối, vô tình trở thành nguyên nhân gây ra sự việc đáng tiếc. Hiện vụ tài xế container đánh lái cứu 2 người đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Tài xế xe tải đánh lái "xuất thần" cứu mạng 2 cô gái. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.