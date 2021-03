Vì sao ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố vụ chế phẩm Redoxy-3C?

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại UBND thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Đồng thời, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung – nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Arktic về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Kết quả điều tra xác định, ông Nguyễn Đức Chung và ông Nguyễn Trường Giang đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy 3C của Công ty Watch water- CHLB Đức qua Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic do Nguyễn Trường Giang làm Giám đốc để xử lý, duy trì chất lượng hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hành vi sai phạm của ông Chung và ông Giang là trái quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước. Liên quan vụ án này, trước đó, ngày 20/8/2020, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, với cáo buộc liên quan sai phạm mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý các hồ ô nhiễm ở Hà Nội. Giữa năm 2016, đoàn công tác của UBND TP Hà Nội sang Liên bang Đức dự triển lãm và tham quan nhà máy của Công ty Watch Water. Sau đó, ông Chung có thư mời Tổng giám đốc Công ty Watch Water GmbH sang thăm và làm việc về lĩnh vực bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm nguồn nước. Ngày 25/6/2016, chuyên gia của Công ty Watch Water GmbH đã khảo sát, lấy mẫu nước hồ tại Hà Nội về nghiên cứu và đưa ra giải pháp xử lý ô nhiễm nước hồ Hà Nội bằng chế phẩm Redoxy -3C. Ngày 1/8/2016, Công ty Watch Water ký thỏa thuận đồng ý cho Công ty Arktic phân phối độc quyền chế phẩm Redoxy 3C ở Việt Nam. Tháng 8/2016, ông Chung cũng chủ trì cuộc họp với Công ty Watch Water, Nordic Water của Đức về xử lý ô nhiễm nước hồ và cung cấp nước sạch ở Hà Nội. Ông Chung đã giao Công ty Thoát nước chủ trì xử lý ô nhiễm tại các hồ. Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội sau đó tổ chức đàm phán với Công ty Watch Water làm rõ quy trình sử dụng chất Redoxy 3C. Ảnh: CAND Công ty Thoát nước Hà Nội ký hợp đồng với Công ty Arktic mua 3,24 tấn chế phẩm Redoxy-3C với giá 326.000 đồng/kg (vận chuyển theo đường hàng không). Giai đoạn 2016-2019, Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội đã thanh toán hơn 137 tỷ đồng để mua 403 tấn Redoxy 3C. Ảnh: Hà Nội Mới. Trong khoảng thời gian nói trên, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã sử dụng 380,6 tấn, khối lượng Redoxy-3C tồn kho là 22,448 tấn. Còn đối tác của Công ty Thoát nước Hà Nội là Công ty Arktic, đơn vị phân phối độc quyền chế phẩm. Giá thành Công ty Thoát nước Hà Nội mua của Arktic dao động từ 295.000đ/kg đến 326.000đ/kg. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 2/11/2015, trụ sở chính ở số 313 đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Đào Xuân Tấn. Ngày 4/6/2019, Công ty Arktic đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5 với 2 thành viên góp vốn gồm ông Nguyễn Trường Giang và ông Đỗ Xuân Hùng (địa chỉ trụ sở chính ở phòng 1002, số 180 phố Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Trường Giang. >>> Mời độc giả xem thêm video Xét xử kín vụ án Nguyễn Đức Chung. Nguồn: VTV

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại UBND thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Đồng thời, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung – nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Arktic về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Kết quả điều tra xác định, ông Nguyễn Đức Chung và ông Nguyễn Trường Giang đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy 3C của Công ty Watch water- CHLB Đức qua Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic do Nguyễn Trường Giang làm Giám đốc để xử lý, duy trì chất lượng hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hành vi sai phạm của ông Chung và ông Giang là trái quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước. Liên quan vụ án này, trước đó, ngày 20/8/2020, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, với cáo buộc liên quan sai phạm mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý các hồ ô nhiễm ở Hà Nội. Giữa năm 2016, đoàn công tác của UBND TP Hà Nội sang Liên bang Đức dự triển lãm và tham quan nhà máy của Công ty Watch Water. Sau đó, ông Chung có thư mời Tổng giám đốc Công ty Watch Water GmbH sang thăm và làm việc về lĩnh vực bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm nguồn nước. Ngày 25/6/2016, chuyên gia của Công ty Watch Water GmbH đã khảo sát, lấy mẫu nước hồ tại Hà Nội về nghiên cứu và đưa ra giải pháp xử lý ô nhiễm nước hồ Hà Nội bằng chế phẩm Redoxy -3C . Ngày 1/8/2016, Công ty Watch Water ký thỏa thuận đồng ý cho Công ty Arktic phân phối độc quyền chế phẩm Redoxy 3C ở Việt Nam. Tháng 8/2016, ông Chung cũng chủ trì cuộc họp với Công ty Watch Water, Nordic Water của Đức về xử lý ô nhiễm nước hồ và cung cấp nước sạch ở Hà Nội. Ông Chung đã giao Công ty Thoát nước chủ trì xử lý ô nhiễm tại các hồ. Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội sau đó tổ chức đàm phán với Công ty Watch Water làm rõ quy trình sử dụng chất Redoxy 3C. Ảnh: CAND Công ty Thoát nước Hà Nội ký hợp đồng với Công ty Arktic mua 3,24 tấn chế phẩm Redoxy-3C với giá 326.000 đồng/kg (vận chuyển theo đường hàng không). Giai đoạn 2016-2019, Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội đã thanh toán hơn 137 tỷ đồng để mua 403 tấn Redoxy 3C. Ảnh: Hà Nội Mới. Trong khoảng thời gian nói trên, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã sử dụng 380,6 tấn, khối lượng Redoxy-3C tồn kho là 22,448 tấn. Còn đối tác của Công ty Thoát nước Hà Nội là Công ty Arktic, đơn vị phân phối độc quyền chế phẩm. Giá thành Công ty Thoát nước Hà Nội mua của Arktic dao động từ 295.000đ/kg đến 326.000đ/kg. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 2/11/2015, trụ sở chính ở số 313 đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Đào Xuân Tấn. Ngày 4/6/2019, Công ty Arktic đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5 với 2 thành viên góp vốn gồm ông Nguyễn Trường Giang và ông Đỗ Xuân Hùng (địa chỉ trụ sở chính ở phòng 1002, số 180 phố Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Trường Giang.