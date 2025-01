Giải cứu thành công một nạn nhân Hà Tĩnh bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 03/01, thông tin từ Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, Công an xã Kỳ Thượng vừa giải cứu thành công công dân H.M.T (SN 1996, trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh) trở về Việt Nam an toàn sau thời gian bị bán sang Campuchia lao động.



Trước đó, Công an xã Kỳ Thượng tiếp nhận thông tin trình báo của gia đình anh H.M.T, về việc anh T. bị kẻ xấu dụ dỗ, lừa sang làm việc tại Công ty đánh bạc trực tuyến ở Campuchia.

Sau khi bị lừa bán sang Campuchia, nạn nhân T. bị cưỡng bức lao động, đánh đập và các đối tượng cho biết, muốn trở về nước phải gửi 160 triệu sang mới thả người.

Sau khi được giải cứu trở về quê, nanh T. đã viết tâm thư cảm ơn lực lượng chức năng.

Nhận được thông tin, Công an xã Kỳ Thượng đã phối hợp cùng với gia đình nạn nhân liên lạc, thu thập các thông tin về vị trí, đặc điểm nơi làm việc của anh T.. Đồng thời, thông qua mối quan hệ ngoại giao để liên hệ với Cảnh sát Campuchia đề nghị hỗ trợ.

Ngày 30/11/2024, Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã phối hợp giải cứu thành công anh T. khi đang bị giam giữ, cưỡng bức làm việc tại một khu lao động sát biên giới Thái Lan.

Đến ngày 30/12/2024, cơ quan chức năng Campuchia đã bàn giao H.M.T cho cơ quan chức năng Việt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang).