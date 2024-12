"Sân nhà ĐT Việt Nam" xơ xác sau concert Anh trai Say Hi

Sau khi tổ chức concert "Anh trai Say Hi", các kỹ thuật viên, công nhân của một số đơn vị thi công đang khẩn trương tháo dỡ giàn giáo cũng như nhiều hạng mục khác tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội). Mặt cỏ SVĐ Mỹ Đình ngổn ngang những vật thể do khán giả "Anh trai Say Hi" để lại. Các kĩ thuật viên dọn dẹp mặt cỏ sân Mỹ Đình nhưng vẫn còn rất nhiều vật để dính lại dưới. Hiện tại, sân Mỹ Đình vẫn đang ngổn ngang vật liệu, thảm cao su, thảm nhựa tổ ong (dùng để lót mặt cỏ sân và đường piste). Các công nhân đang tiến hành thu dọn, cuốn gọn lại để di chuyển ra bên ngoài. Nhân viên vệ sinh dùng máy thổi công nghiệp thổi nhưng dây kim tuyết của đêm concert "Anh trai Say Hi". Ghi nhận thực tế cho thấy, mặt cỏ sân Mỹ Đình nhìn chung vẫn xanh tốt. Tuy nhiên, một số khu vực sát đường biên đã bị trơ cỏ, lộ ra nền đất, cát. Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để ngỏ khả năng thuê sân Mỹ Đình kể cả khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành vé vào bán kết. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, 3 tuần trước khi trận đấu diễn ra, sân vận động không được tổ chức các sự kiện ngoài bóng đá nhằm đảm bảo chất lượng cỏ, mặt sân, đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu. Những ngày tới, VFF sẽ cử đội ngũ chuyên gia thẩm định, kiểm tra mặt cỏ và các hạng mục tại sân Mỹ Đình. Dựa trên đánh giá, dự báo về tiến độ cỏ có kịp phục hồi hay không..., VFF mới đi đến quyết định thuê sân Mỹ Đình hay lựa chọn một địa điểm khác tổ chức trận bán kết ASEAN Cup.

