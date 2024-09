Người phụ nữ nhận lại 320 triệu đồng sau khi chuyển khoản nhầm

Ngày 27/9, Công an huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã trao trả 320 triệu đồng cho chị L.T.L. (ngụ xã Ea Khal, huyện Ea H'Leo) do chuyển nhầm người khác.

Cụ thể, ngày 20/6, do vội vàng và không kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền, chị L. đã chuyển nhầm số tiền trên đến tài khoản lạ qua ứng dụng SmartBanking.

Sau khi chuyển nhầm, chị L. đã liên hệ với ngân hàng nhưng số tài khoản của người đàn ông tên N.V.L. (ngụ huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) không hoạt động và ngân hàng không liên lạc được với anh L.

Chị L.T.L. vui mừng khi nhận lại được số tiền chuyển nhầm

Do đó, chị L. đã gửi đơn đến Công an huyện Ea H'Leo trình báo và nhờ hỗ trợ. Sau khi phối hợp với ngân hàng để xác minh thông tin, công an huyện đã cử cán bộ đến huyện Kim Động để gặp trực tiếp anh L.

Theo anh L, tài khoản trên anh đã mở từ tháng 7/2023 nhưng chưa sử dụng và không đăng ký nhận tin nhắn thông báo các giao dịch nên không biết. Xác định đúng là có người chuyển nhầm, anh L. đã rút tiền và bàn giao cho Công an huyện Ea H'Leo để trao trả lại cho chị L.

Nhận lại số tiền trên, chị L. rất xúc động gửi lời cảm ơn lực lượng công an, ngân hàng và anh L. đã hỗ trợ tìm lại số tiền chị tích góp nhiều năm.

