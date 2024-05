Người phụ nữ chết tức tưởi chỉ vì hung thủ nhìn nhầm

Theo hồ sơ vụ án, ngày 15/10/2018, người dân buôn Mláh (xã Phú Cần, huyện Krông Pa, Gia Lai) bàng hoàng khi phát hiện chị Nay H'Nhá (SN 1988) bị sát hại dã man ở khu vực rẫy gần chân núi Chư Mố. Thường ngày, chị H'Nhá đi cắt cỏ cho bò đến khoảng 9h là về nhà. Nhưng vào ngày 15/10, mãi đến 15h, sau khi cùng mọi người đi rừng về, anh Ksor Tinh (SN 1994, chồng chị HNhá) không thấy vợ ở nhà, con cũng chưa ai đón. Quá nóng ruột, anh Tinh vội đi tìm vợ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đến khu vực rẫy của anh Bùi Đình Tuyên ở chân núi Chư Mố, thấy xe máy của vợ, anh Tinh gọi nhưng không ai thưa. Đi thêm một đoạn, anh Tinh vô cùng đau đớn khi phát hiện vợ đã chết với nhiều vết thương ở đầu. Sau cái chết của chị H'Nhá, không khí tang tóc bao trùm cả buôn Mláh. Anh Ksor Tinh chẳng buồn ăn uống, cả ngày ngồi thẫn thờ như người mất hồn bên quan tài vợ. Đứa con mới 4 tuổi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cứ tưởng mẹ còn ngủ nên đến đòi cha đánh thức mẹ dậy. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi nhận tin báo, Thượng tá Trần Trọng Sơn -Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã xuống huyện Krông Pa trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra phá án. Thượng tá Sơn cho biết: “Cái chết thương tâm của chị H'Nhá khiến người dân trong buôn tỏ ra lo lắng. Phụ nữ không dám đi rẫy một mình, nhất là ở khu vực nạn nhân bị sát hại. Do không có nhân chứng trực tiếp, dấu vết để lại hiện trường không nhiều, việc xác định hung thủ gặp không ít khó khăn”. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, chị H'Nhá tử vong trong khoảng thời gian từ 9h đến 10h ngày 15/10/2018, bị vật tày tác động vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não kín, đồng thời bị ngạt hô hấp do ngoại lực tác động vào vùng cổ, không có dấu hiệu bị xâm hại, tài sản (xe máy) không bị mất. Tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân thì được biết, chị H'Nhá là người hiền lành, không có mâu thuẫn, hiềm khích với ai. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhiều người trong buôn Mláh tin rằng ông B.Đ.H. (SN 1957, cha ruột anh Bùi Đình Tuyên) chính là hung thủ sát hại chị H'Nhá. Trong số người cung cấp lời khai liên quan đến ông H., có Ksor Lưn (SN 1968, trú tại buôn Mláh). Lưn cho biết, rẫy nhà ông H. nằm gần nơi phát hiện thi thể chị H'Nhá. Trước đó, ông H. nhiều lần không cho người khác đến rẫy của cha con ông cắt cỏ. Vào thời điểm chị H'Nhá gặp nạn, khi vào rẫy chở củi, Lưn thấy ông H. đi xe máy chở cỏ về. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau quá trình củng cố chứng cứ, sáng 27/10/2018, Công an triệu tập Ksor Lưn đến làm việc. Mặc dù ngoan cố, viện mọi lý lẽ để chối tội, nhưng trước những lập luận sắc bén của các điều tra viên, lời khai của Lưn ngày càng bộc lộ nhiều mâu thuẫn. Đến 15h30 cùng ngày, y đành cúi đầu nhận tội. Lưn khai đã giết nhầm chị H'Nhá. Trước đó, do chị Ksor HLâm (SN 1987, trú tại buôn Mláh, là chị dâu của nạn nhân) nhiều lần chửi bới Lưn về việc bò của gia đình Lưn vào rẫy của chị làm hư hại cây trồng nên đối tượng nuôi ý định trả thù. Sáng 15/10/2018, khi chở củi qua rẫy nhà ông B.Đ.H., thấy chị H'Nhá đang ôm cỏ đưa ra xe máy, tưởng đó là chị HLâm (vì chị H'Nhá đang bịt khẩu trang, vóc dáng hai người giống nhau), Lưn đi tiếp khoảng 700 m rồi đi bộ quay lại. Hắn nhặt một cây gỗ tròn dài khoảng 60 cm, đường kính 5-6 cm đánh nhiều nhát vào đầu khiến chị H'Nhá ngã gục. Tàn độc hơn, khi khăn bịt mặt của chị H'Nhá rơi ra, biết đã đánh nhầm người nhưng để che giấu tội lỗi, Lưn bóp cổ nạn nhân đến chết rồi tung tin thấy ông H. vào rẫy hôm chị H'Nhá chết để đánh lạc hướng Cơ quan Điều tra. Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan Công an nhận định, vào ngày 15/10, chiếc xe này do vợ ông H. điều khiển đến làm rẫy cho con gái ở buôn Tang, xã Phú Cần, cách hiện trường 7 km. Ngoài ra, tại rẫy nhà ông H. cũng không có dấu vết cắt cỏ. Vì vậy, các điều tra viên đặt câu hỏi: “Tại sao Ksor Lưn lại nói dối về việc này? Phải chăng đối tượng đang che đậy một bí mật nào đó? Xác minh nhân thân, lai lịch Ksor Lưn thì được biết đối tượng này từng có 1 tiền án 18 năm tù về tội “Giết người”. (Ảnh Báo Gia Lai) Gần 20 năm trước, Lưn bị một phụ nữ bán hàng chửi mắng vì nghi trộm đồ, nửa đêm, đối tượng dùng gậy gỗ đánh chết người này. Thủ đoạn và một số tình tiết vụ án trước đây có một số điểm tương đồng với vụ chị HNhá. Ngày 1/11/2018, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ksor Lưn về hành vi giết người. Gia đình ông H. thở phào nhẹ nhõm vì hiểu lầm của dân làng đã được hóa giải. Ngày 25/4/2019, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt chung thân đối với Ksor Lưn. (Ảnh Báo Gia Lai) >>> Xem thêm video: Bất ngờ nhân thân nghi phạm sát hại cô gái ở Bắc Ninh.

