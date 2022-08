Người phụ nữ bị chém ở Bắc Giang: Nghi phạm chết... ai bồi thường?

Liên quan tới vụ người phụ nữ bị chém trên đường, ngày 24/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, nghi phạm Đinh Hữu Hải (41 tuổi, ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên) đã tử vong lúc 21h40 ngày 22/8 do uống thuốc sâu tự tử. Theo Công an, nghi phạm Đinh Hữu Hải dùng dao chém chị Nguyễn Thị L. hơn 10 nhát khiến nạn nhân bị thương nặng rồi bỏ trốn. Khi lẩn trốn tại nhà nghỉ, nghi phạm uống thuốc sâu tự tử.

Nghi phạm Hải khai, bản thân và chị Nguyễn Thị L. (40 tuổi, trú tại xã Phúc Hòa, Tân Yên) đều đã có gia đình riêng. Tuy nhiên, 2 người có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng. Thời gian gần đây, Hải nghi ngờ chị L. có người khác, nhiều lần muốn chấm dứt mối quan hệ vụng trộm với hắn nên ghen tuông và có ý định sát hại người tình.

Nghi phạm Đinh Hữu Hải khi bị cơ quan Công an bắt giữ.

Qua sự việc này, dư luận cũng đặt câu hỏi, nghị phạm đã chết, vụ án sẽ được xử lý thế nào? Việc bồi thường đối với nạn nhân sẽ ra sao? Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ giết người giữa những người có mối quan hệ ngoại tình khi chuyện tình cảm ngoài luồng đổ vỡ, đây là hiện tượng cho thấy sự suy thoái của đạo đức xã hội, thiếu chung thủy trong hôn nhân và gia đình và gây ra những bi kịch đau thương cho nhiều người.

Luật sư Cường cho biết thêm, hành vi chặn đường rồi chém vào người nạn nhân đến 10 nhát dao là hết sức côn đồ, manh động, đây là hành vi giết người, bởi vậy có thể cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Trong quá trình điều tra vụ án nếu xác định nghi phạm là người duy nhất đã tử vong, không có người khác phạm tội, không có đồng phạm thì cơ quan điều tra sẽ đình chỉ điều tra vụ án.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Về vấn đề bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, luật sư Cường chia sẻ, theo quy định thì xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng của người khác thì người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội giết người, đồng thời phải có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ thiệt hại đối với nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa...

Trường hợp đối tượng thực hiện hành vi xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng người khác đã tử vong và có để lại tài sản thì cơ quan chức năng sẽ lấy tài sản của đối tượng gây án để bồi thường cho nạn nhân. Những người thừa kế của đối tượng gây ra vụ án trên có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bồi thường thay cho nạn nhân bằng tài sản mà đối tượng gây án đã để lại sau khi chết. Sau khi thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà còn tài sản thì những người thừa kế sẽ chia di sản thừa kế đối với phần còn lại theo quy định pháp luật.

"Vụ án này là bài học cho những ai không chung thủy, không vượt qua được những cám dỗ vật chất tầm thường, những ham muốn bản năng thiếu kiểm chế. Hành vi ngoại tình có thể làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, phát sinh những mâu thuẫn, tranh chấp có thể dẫn đến án mạng. Đó là cái giá phải trả quá đắt cho những hành vi vụng trộm, lén lút quan hệ bất chính.

Để giảm thiểu những vụ việc như trên thì cần phải tăng cường công tác giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, văn hóa, đề cao những chuẩn mực đạo đức xã hội để giảm bớt nạn ngoại tình, những hành vi lệch chuẩn phải bị lên án, những hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình cần phải được ngăn chặn, phát hiện và xử lý có hiệu quả, tránh hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra", luật sư Cường chia sẻ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

