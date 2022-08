Vụ người phụ nữ bị chém ở Bắc Giang: Nghi phạm đã tử vong

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị chém trên đường, ngày 23/8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đối tượng Đinh Hữu Hải (SN 1981, trú tại tổ dân phố Hòa Sơn, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, Bắc Giang) điều khiển ô tô tông rồi dùng dao chém trọng thương chị N.T.L. (SN 1982, trú tại thôn Cả Am, xã Phúc Hoà) đã tử vong.

Trước đó, vào ngày 20/8, Công an huyện Tân Yên tiếp nhận tin báo về việc khoảng 1h45 cùng ngày, tại đoạn đường thuộc thôn Cả Am (xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên), chị N.T.L. trên đường về nhà đã bị một đối tượng đi xe ô tô sử dụng hung khí đánh bị thương. Hậu quả khiến chị L. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang.

Đinh Hữu Hải bị lực lượng Công an bắt giữ.

Qua công tác tổ chức điều tra vụ việc, cơ quan chức năng bước đầu xác định đối tượng Đinh Hữu Hải điều khiển xe ô tô con nhãn hiệu Kia Morning mang BKS: 98A – 221.81 đi theo chị N.T.L. đến đoạn đường thuộc thôn Cả Am (xã Phúc Hoà). Đối tượng Hải sau đó đã điều khiển xe ô tô đâm vào xe mô tô của chị N.T.L. khiến chị N.T.L. ngã xuống đường. Tiếp đó, Hải xuống xe, sử dụng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt, vùng gáy, vai, cẳng tay chị N.T.L. Hiện chị N.T. L. đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi gây án đối tượng Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua công tác điều tra vụ việc, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng và xác định đối tượng Hải có hành vi Giết người nên ngày 20/8, Công an huyện Tân Yên đã ban hành Quyết định số 26/QĐTT-CSHS về việc truy tìm đối tượng Đinh Hữu Hải.

Công an huyện Tân Yên cũng đồng thời báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Tân Yên truy tìm đối tượng.

Đến 11h40 ngày 21/8, tại nhà nghỉ Phương Nam 2 (thuộc thôn Kim Tràng, xã Việt Lập, huyện Tân Yên), Công an huyện Tân Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng Đinh Hữu Hải khi tên này đang lẩn trốn tại đây.

Tuy nhiên, theo cơ quan Công an, trước khi bị bắt giữ, Đinh Hữu Hải đã uống 2 chai thuốc diệt cỏ để tự tử. Ngay sau đó, lực lượng công an đã đưa đối tượng này đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, rồi tiếp tục chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang để theo dõi và điều trị. Đến 21h40 ngày 22/8, đối tượng Hải tử vong.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khám nghiệm tử thi và tiếp tục giải quyết vụ người phụ nữ bị chém theo quy định của pháp luật.