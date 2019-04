Người đeo vàng giả nhiều nhất Việt Nam Phúc XO bây giờ ra sao?

Sáng 15/4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định gia hạn tạm giữ lần 1 đối với Trần Ngọc Phúc () và 12 đối tượng khác nhằm củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “tàng trữ trái phép chất ma túy” theo đúng trình tự tố tụng hình sự.

Phúc XO trước đó từng được xem là người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam và sở hữu nhiều ô tô, xe máy dát vàng, số đẹp. Tuy nhiên sau khi Phúc bị tạm giữ và thừa nhận với CQĐT, đối tượng này được xác định đeo vàng giả; phương tiện cũng là thuê mướn, đeo biển số giả…

Ma túy được lực lượng công an thu giữ tại quán Karaoke XO Pharaon do Phúc XO làm chủ.

Trước đó, rạng sáng 10/4, Phòng CSHS Công an TP HCM kết hợp Đoàn kiểm tra liên ngành và Công an quận 12 tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke XO Pharaon (Công ty Sóng Âm) ở đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12 do Phúc XO làm chủ, phát hiện khách đang ca hát, “bay lắc” tại nhiều phòng. Test nhanh, có 39 người dương tính với ma túy.