Hàng triệu người cùng dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Sáng ngày 14/4 (tức 10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng người dân thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Hàng triệu người dân cả nước cũng hướng về Đền Hùng ghi nhớ công ơn các vị Vua Hùng.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại Đền Thượng. Trước đó, vào 6h sáng, trong không khí trang nghiêm, thành kính, tiếng nhạc lễ âm vang, Đoàn dâng hương, đoàn cờ phướn, đội nhạc hành lễ, đội rước kiệu lễ vật bắt đầu khởi hành từ sân Trung tâm lễ hội để lên Đền Thượng.Đi đầu đoàn hành lễ là các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam rước Quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”. Đi sau là các thiếu nữ mang hương, hoa, lễ vật và 100 thanh niên tượng trưng cho con Lạc, cháu Hồng trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội, thể hiện sức sống mãnh liệt của dòng giống Tiên Rồng cùng đoàn rước kiệu dâng lễ vật hương, hoa, bánh chưng, bánh giầy gắn liền với những truyền thuyết về hoàng tử Lang Liêu và quan niệm Trời tròn - Đất vuông của cha ông ta. Đoàn lễ lên điện Kính Thiên. Ông Nguyễn Duy Anh - Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng nhận định, lượng người đổ về Khu Di tích lịch sử Đền Hùng trong ngày hôm nay là hơn 1 triệu lượt người. Biển người tại khu di tích Đền Hùng trong ngày chính giỗ. Dòng người đông như nêm cối. Người dân theo dõi nghi lễ khởi hành dâng hươngrong dịp giỗ Tổ Hùng Vương. Cảnh chen lấn để lên Đền Hùng. Dòng người đứng đợi để lên đền Hùng dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng. Để lên dâng hương trong ngày chính giỗ, nhiều người đã phải vất vả chen lấn do lượng người đến rất đông. Một cháu bé được cán bộ công an bế lên. Một người lớn tuổi khó khăn vượt qua biển người. Những cháu nhỏ theo gia đình đến dâng hương.Lực lượng công an rất vất vả để đảm bảo trật tự. Nhưng không ngăn được dòng người đông đúc. Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019 được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng sâu sắc gắn với các hoạt động nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương. Tuyên truyền rộng rãi với đồng bào trong nước cũng như bạn bè quốc tế về hai Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là “Hát Xoan Phú Thọ” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”, góp phần nâng tầm giá trị của văn hóa Việt Nam trong đời sống cộng đồng dân tộc và trên trường quốc tế.

