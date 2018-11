Mời độc giả xem video clip người dân đổ về bến phà Cát Lái:

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, từ hơn 17h ngày 24/11, dòng xe cộ tấp nập từ các hướng đường ở TP.HCM đổ về bến phá Cát Lái (phía bờ quận 2) để qua phà khiến khu vực bị ùn ứ nhẹ. Trong khi hướng ngược lại (từ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai sang) dù có đông nhưng không xảy ra ùn tắc.

Người dân ùn ùn đổ về phà Cát Lái trước giờ ngưng hoạt động

Bến phà Cát Lái đã huy động nhiều phà công suất lớn để đưa khách qua sông...



Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, phó giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà thanh niên xung phong TP, bến phà Cát Lái đã huy động nhiều phà công suất lớn để đưa khách qua sông; trong đó lượng khách phía bờ TP.HCM về Nhơn Trạch khá đông đúc.



Người dân tranh thủ qua phà để trở về nhà trước khi bão số 9 ập đến và phà Cát Lái ngưng hoạt động. Đồng thời, Ban giám đốc bến phà cũng phối hợp với chính quyền địa phương (ở cả 2 đầu bến phà) chuẩn bị chu đáo nơi trú tạm, thức ăn, nước uống…để phục vụ người dân lỡ đường khi phà ngưng hoạt động.

Trước đó vào chiều cùng ngày, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TPH.CM đã ra công điện khẩn cấp cấm đò ngang, đò dọc, bến phà, tàu thuyền đánh bắt thủy sản, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng, tàu vận chuyển hành khách, tàu hàng... xuất bến hoạt động trước diễn biến Bão số 9 đang đổ bộ trực tiếp Nam Bộ, TP.HCM.

Vị trí và đường đi của bão - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Trong đó, bến phà Cát Lái (từ quận 2, TP.HCM sang huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và ngược lại) và bến phà Bình Khánh (huyện Cần Giờ) sẽ ngưng hoạt động từ 19h ngày 24/11 cho đến khi có lệnh mới.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, lúc 16h ngày 24/11, vị trí tâm bão số 9 cách Phan Thiết khoảng 140km, cách Vũng Tàu khoảng 150km, cách Bến Tre 200km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km, bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 4h sáng 25-11, vị trí tâm bão ngay trên bờ biển các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130km.

Huyện Cần Giờ, TP.HCM di dời hàng nghìn dân và tàu thuyền đến nơi an toàn để tránh bão số 9. Ở TP.HCM, tối và đêm nay có mưa rất to (200-250mm) và có khả năng dông, lốc xoáy. Nguy cơ rất cao mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập lụt diện rộng.

Do ảnh hưởng của bão số 9, ở vùng biển từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Sóng trên biển vùng gần tâm bão cao 4-6m, vùng gần bờ cao 3-5m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc tăng cường, từ gần sáng và ngày mai 25/11 ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Trong đêm nay 24/11, trên đất liền các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; riêng vùng ven biển Nam Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Vùng ven biển các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sâu trong đất liền các tỉnh Đông Nam Bộ có gió giật mạnh cấp 6-7 và nguy cơ dông mạnh, lốc xoáy trên toàn bộ khu vực Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, trong đêm nay và ngày mai 25/11, ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi 250-300mm; khu vực Bắc Tây Nguyên và Tây Nam Bộ có mưa to 50-100mm.

Từ đêm mai 25-11 đến đêm 27-11, do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường nên mưa to đến rất to mở rộng ra các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến: các tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa (50-80mm/ngày); ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên (80-150mm/ngày); ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (100-200mm/ngày).

Từ nay đến 28-11, trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận, các tỉnh miền Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận phổ biến ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; các sông ở khu vực Tây Nguyên ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh trên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2-3.