Cháy lớn Công ty Rạng Đông: Công an thông tin chính thức

Theo đó, gần 50 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường vụ cháy lớn Công ty Rạng Đông. Đây là lần đầu tiên Hà Nội huy động nhiều phương tiện đến như vậy để dập hỏa hoạn.

Theo ông Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CATP Hà Nội), vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng về tài sản thì thiệt hại khá lớn. Hầu như diện tích kho bãi của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bị thiêu rụi. Công an TP Hà Nội đã điều động gần 50 phương tiện, hơn 200 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với lực lượng chữa cháy của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, với sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân để cứu hỏa. Sau hơn 6 tiếng chữa cháy, đám cháy được khống chế, không gây cháy lan, bảo vệ được toàn bộ các khu vực tiếp giáp nhà dân. Có 2 chiến sĩ lực lượng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ bị ảnh hưởng bởi khói khí độc nhưng không nguy hiểm. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Còn trong báo cáo của UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội), vào lúc hơn 18h ngày 28/8, đã xảy ra vụ cháy tại kho chứa hàng thuộc Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, ở phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, Hà Nội.

Theo đó, khu vực xảy ra cháy nằm trong khuôn viên khu vực kho chứa hàng hóa với tổng diện tích nhà kho, xưởng là khu vực xảy ra cháy khoảng 6.000m2. Các khu vực kho và xưởng bị cháy nằm tại phía Đông Nam khuôn viên Công ty Rạng Đông, bao gồm: Kho compact, kho bóng đèn huỳnh quang, kho phích, kho đèn bàn, vật tư nghành xưởng và một số kho xưởng nhỏ khác.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Công an quận và các lực lượng chức năng phối họp triển khai các biện pháp nghiệp vụ tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các kho hàng của nhà máy và các hộ dân liền kề.

Quận Thanh Xuân đã huy động 200 cán bộ chiến sỹ và 35 phương tiện các loại thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và chỉ đạo lực lượng PCCC cơ sở, huy động toàn bộ lực lượng bảo vệ dân phổ, dân phòng 5 phường lân cận phối hợp chừa cháy, phân luồng giao thông, di chuyển và bảo vệ tài sản của người dân.

Nhận định đây là đám cháy lớn và cơ nguy cơ lan ra các hộ dân khu vực xung quanh, lực lượng chức năng đã hỗ trợ di chuyển tài sản đối với 58 hộ dân với 213 nhân khẩu dọc tuyến phố Hạ Đình ra khỏi khu vực đám cháy.

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC - Công an Thành phố Hà Nội trực tiếp do Phó Giám đốc Công an Thành phố đã điều động các lực lượng PCCC của các quận, huyện hỗ trợ chừa cháy.

Các lực lượng chức năng đã thực hiện hỗ trợ, tham gia cứu người, đồng thời triển khai đội hình chữa cháy, tổ chức di chuyển tài sản, chổng cháy lan tới các hộ dân liền kề khu vực nhà xưởng và 2 dãy kho thuộc Công ty cổ phần Động Lực.

Đến khoảng 21hl0 cùng ngày, đám cháy về cơ bản đã được khống chế, đã ngăn chặn được cháy lan, sau đó lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành khoanh vùng phun nước và các biện pháp nghiệp vụ không để bùng phát cháy trở lại.

Ngay trong đêm, đại tá Nguyễn Thanh Tùng và Đại tá Nguyễn Tuấn Anh - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cùng Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đã họp thống nhất chỉ đạo một số nội dung cụ thể

Các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp khoanh vùng để đập tắt toàn bộ đám cháy, bảo vệ khu vực hiện trường xung quanh.

Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông tiếp tục rà soát, báo cáo số lượng cán bộ, nhân viên làm việc tại khu vực xảy cháy, đảm bảo xác định chắc chắn không có thiệt hại về người; phối hợp với lực lượng chức năng đế làm rõ nguyên nhân và thiệt hại và tiếp tục cùng chính quyền cơ sở đảm bảo công tác hậu cần cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Giao Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phổ Hà Nội chủ trì phối họp với Công an quận Thanh Xuân tổ chức điều tra nguyên nhân vụ cháy. Giao Công an phường Thanh Xuân Trung và các lực lượng chức nãng tiếp tục đảm bảo an ninh an toàn đối với các hộ dân xung quanh khu vực.

Hiện, UBND 2 phường là Hạ Đình, Thanh Xuân Trung cùng các phòng, ban chức năng của quận tiếp tục hồ trợ các hộ dân khu vực liền kề đám cháy di chuyển tài sản về nơi ở đảm bảo ổn định đời sống.

Công an quận Thanh Xuân và UBND các phường Hạ Đình, Thanh Xuân Trung tiếp tục duy trì, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Tiếp tục tập trung rà soát các kho tàng của tất cả các đom vị để có biện pháp phòng ngừa, phòng cháy hữu hiệu.

UBND quận Thanh Xuân báo cáo nhanh tình hình vụ cháy tại tại kho chứa hàng thuộc Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, địa chỉ số 87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung. Ngay sau khi có kết quả điêu tra nguyên nhân vụ cháy, UBND quận sẽ có báo cáo đầy đủ về vụ việc cháy lớn Công ty Rạng Đông .

