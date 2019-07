Người đàn ông treo cổ tự tử sau khi sát hại người tình

(Kiến Thức) - Ngày 10/7, Công an huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã kết quả điều tra ban đầu vụ 2 người tử vong trong căn nhà ở khu vực.

Theo điều tra sơ bộ, sáng 5/7, người dân ở gần nhà chị M.T.M. (30 tuổi) tại thị trấn An Dương, huyện An Dương phát hiện Nguyễn Trung Thành (34 tuổi, ngụ xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) tử vong trong tư thế treo cổ.

Kế đó, người dân phát hiện chị M. cũng tử vong trong tư thế nằm ngữa trên giường.

Công an khám nghiệm 1 vụ án mạng trước đó. Ảnh: H.N

Nhận tin báo, Công an huyện An Dương phối hợp cùng Công an TP.Hải Phòng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Qua khám nghiệm, công an xác định anh Thành tử vong do ngạt cơ học bị treo. Chị M. cũng tử vong do ngặt cơ học bị thắt.

Theo công an, Thành và chị M. có quan hệ tình cảm nam nữ. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Thành có nhắn tin với bạn bè về việc có ý định tự tử.

Sau khi khám nghiệm xong, công an đã bàn giao 2 thi thể cho gia đình để an táng.

