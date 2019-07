Chiêm ngưỡng tổ ấm “khủng” trên phố nhà giàu của Á Hậu Trà My

Người đẹp 24 tuổi quyết định huỷ cơ hội tham gia Miss Universe 2016 để kết hôn với doanh nhân Lê Hoàn. Anh hơn cô 13 tuổi, rất chững chạc, tâm lý. Cả hai gặp và yêu nhau sau khi Trà My đoạt danh hiệu Á hậu 1 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Bản thân chồng Ngô Trà My là một doanh nhân giàu có, gia đình anh cũng có tiềm lực về kinh tế. Nhà chồng của Á hậu là khu biệt thự cao cấp nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, tại thành phố Hải Dương. Đây là khu dành cho những ‘đại gia’ trong vùng. Căn biệt thự bề thế cao 3 tầng, có khuôn viên thoáng đãng. Trong ngày tổ chức hôn lễ, khu vực cổng được gắn rất nhiều hoa tươi. Bể bơi nằm ngay bên cạnh lối vào nhà. Trong vườn đầy cây trái do chính tay người trong nhà trồng. Bên trong phòng khách được đặt 1 bộ sofa trắng theo phong cách hiện đại. Sau khi quyết định lên xe hoa, Á Hậu Trà My đã có cuộc sống trong mơ của biết bao cô gái.

