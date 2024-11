Người đàn ông “sa lưới” sau 16 năm trốn lệnh truy nã

Ngày 8/11, tin từ Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) cho biết, đơn vị vừa làm thủ tục bàn giao bị can Nguyễn Công Trình (64 tuổi) vừa bị bắt theo lệnh truy nã cho Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử lý theo thẩm quyền.



Trước đó, ngày 6/11, Công an huyện Đức Linh phát hiện người đàn ông có dấu hiệu khả nghi đang có mặt tại thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh nên tổ chức xác minh.

Sau khi xác định người này là Nguyễn Công Trình, ngụ huyện Châu Đức, Bà Rịa -Vũng Tàu, cách nay 16 năm (2008) bị Công an Bà Rịa-Vũng Tàu ra lệnh truy nã trên toàn quốc nên tổ chức bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Công Trình.

Làm việc với cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Công Trình khai nhận vào năm 2002, có vay mượn số tiền 50 triệu đồng của một người quen tại Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, do không có khả năng chi trả nên bỏ trốn khỏi địa phương, sinh sống tại TP HCM và biết bị lệnh truy nã nên thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh bị bắt.

Đến ngày 6/11, khi vừa đến thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh để thăm người thân, Nguyễn Công Trình đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt nữ quái tàng trữ ma tuý trốn truy nã từ Bắc vào Nam: