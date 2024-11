Danh tính đám “đàn em” giang hồ Bình “Kiểm” vừa bị bắt?

Từ kết quả phối hợp đấu tranh chuyên án chung, lực lượng Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố bị can đối với Somsac Thanuvông (còn gọi là “Tun”, sinh năm 1972, trú tại Bản Nỏng Bua Thoong, huyện Sỉ Khột, thủ đô Viêng Chăn, Lào; người Lào gốc Việt, là đối tượng hình sự cộm cán tại Lào, có nhiều mối quan hệ phức tạp và liên quan đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật tại Lào) và các đối tượng mua bán súng với Tun về tội Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đồng thời, bắt giữ 3 đối tượng có liên quan. Hiện Bộ Công an Lào đang tiếp tục tập trung phối hợp với Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an Việt Nam điều tra, mở rộng vụ án.

Tổng số tang vật thu giữ ở Việt Nam và Lào gồm: 3 súng AK, 8 khẩu súng ngắn quân dụng các loại, trên 1.400 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn, 5 áo giáp chống đạn, ma tuý và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.