Nghi vấn nhà xe Bình An phá luồng tuyến: Yêu cầu xử lý vi phạm

Sau khi Báo Tri thức và Cuộc sống đăng tải loạt bài "Nghi vấn nhà xe Bình An phá luồng tuyến vận tải" phản ánh về tình trạng nhiều xe khách Bình An của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hòa Bình có dấu hiệu vi phạm kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định Hoà Bình - Hà Nội, mới đây Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ GTVT đã có yêu cầu làm rõ và chỉ đạo xử lý vi phạm (nếu có).

Theo đó, văn bản của Cục Đường bộ Việt Nam nêu rõ: " Ngày 05/7/2024 trên trang báo điện tử https://kienthuc.net.vn/ có bài viết phản ánh về việc “Nhà xe phá luồn tuyến, lộ trình vận tải tuyến cố định?”; trong đó phản ánh về lộ trình của tuyến xe cố định Hòa Bình - Hà Nội của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hòa Bình được Sở GTVT Hòa Bình chấp thuận, công bố cụ thể: Bến xe Bình An - Quốc lộ 6 - Đường Hòa Lạc Hòa Bình - Đại lộ Thăng Long Đường Châu Văn Liêm - Đường Lê Quang Đạo - Mễ Trì - Bến xe Mỹ Đình và ngược lại nhưng loạt xe tuyến cố định của doanh nghiệp này lại chạy vào tuyến đường xuyên tâm nội thành TP Hòa Bình, đường đông dân cư, trường học, đặc biệt là bến xe Trung tâm để đón/trả khách.

Để làm rõ thông tin phản ánh của trang báo điện tử nêu trên đồng thời nhằm tiếp tục đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở GTVT Hòa Bình khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Rà soát, kiểm tra làm rõ các thông tin phản ánh của trang Báo đã nêu, xử lý vi phạm (nếu có) và báo cáo hiện trạng, tồn tại, vướng mắc trong quá trình cấp thực hiện quản lý luồng tuyến cố định, gửi về Cục ĐBVN (qua Phòng QLVT,PT&NL) trước ngày 15/07/2024.

Tiếp tục đôn đốc Phòng Quản lý vận tải chủ động khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, camera lắp đặt trên xe kinh doanh vận tải để cảnh báo, xử lý theo quy định đối với các hành vi vi phạm theo quy định.

Cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT Hòa Bình khẩn trương triển khai thực hiện.

Ngày 11/7, thông tin với Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Sở GTVT Hoà Bình cho biết, đơn vị đang tiến hành kiểm tra, rà soát lại hoạt động kinh doanh của nhà xe Bình An và Bến xe Trung tâm thành phố theo chỉ đạo. Có kết quả sẽ thông tin báo chí.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, nhiều năm qua, gần 30 xe khách hãng xe Bình An thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hòa Bình kinh doanh vận tải tuyến cố định Bến xe Bình An (TP Hòa Bình) - Bến xe Mỹ Đình (TP Hà Nội) có dấu hiệu hoạt động ngoài luồng tuyến, lộ trình vận tải do Sở GTVT tỉnh Hòa Bình chấp thuận.

Ngoài việc chạy xuyên tâm thành phố Hòa Bình, di chuyển vào các tuyến đường không có trong lộ trình do Sở GTVT chấp thuận, xe khách Bình An còn "ghé bến" vào Bến xe Trung tâm Hòa Bình để đón, trả khách trước khi đi, đến 2 đầu bến là Bến xe Bình An - Bến xe Mỹ Đình.

Hoạt động trên của hãng xe Bình An được cho là đang phá luồng tuyến giao thông, chạy không đúng lộ trình, gây nguy cơ tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự, ảnh hưởng hoạt động vận tải tuyến Hòa Bình - Hà Nội.

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái (Cục ĐBVN) cũng khẳng định: Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, Nghị định số 41/2024/NĐ - CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe, các Thông tư về quản lý hoạt động vận tải và những văn bản quy phạm pháp khác liên quan hoạt động vận tải, từ đó khẳng định, không có khái niệm “ghé bến” nên cũng không có quy định ghé bến.

“Hiện nay, pháp luật Việt Nam không có khái niệm ghé bến trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách đường bộ. Việc dừng, đỗ vào bến, xuất bến phải theo quy định. Trường hợp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định mà không tuân thủ giờ xuất bến, dừng đỗ xe đón trả khách sai quy định thì sẽ bị xử lý”, TS.LS Đặng Văn Cường cũng tham gia tư vấn, phản biện nội dung trên.

Theo ông Cường, trong trường hợp cụ thể của nhà xe Bình An, cơ quan chức năng sẽ làm rõ doanh nghiệp có vi phạm quy định không, trách nhiệm của cơ quan chức năng đối với công tác quản lý theo nguyên tắc có hành vi vi phạm thì sẽ phải chịu chế tài. Ai vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Không chấp nhận lùi thời gian kiểm tra nhà xe Thành Bưởi: