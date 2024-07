Nghi vấn nhà xe Bình An phá luồng tuyến: Sở GTVT tỉnh Hoà Bình nói gì?

Sau khi Báo Tri thức và Cuộc sống đăng tải loạt bài "Nghi vấn nhà xe Bình An phá luồng tuyến vận tải" phản ánh về tình trạng nhiều xe khách Bình An của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hòa Bình có dấu hiệu vi phạm kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định Hoà Bình - Hà Nội, mới đây Sở GTVT tỉnh Hoà Bình đã có văn bản báo cáo gửi Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ GTVT về vấn đề trên. Loạt xe khách Bình An của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Hòa Bình "ghé" Bến xe Trung tâm Hòa Bình để đón, trả khách. Theo đó, Sở GTVT tỉnh Hoà Bình cho biết, t rên cơ sở giải trình của Bến xe khách Trung tâm (Công văn số 98/BC- BXK ngày 15/7/2024) và Công ty TNHH DVVT Hòa Bình (Công văn số 13/DVVTHB ngày 15/7/2024), đồng thời qua kiểm tra, rà soát thực tế Sở Giao thông Vận tải Hòa Bình báo cáo, cụ thể như sau:

Tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Bình An – Mỹ Đình do Công ty TNHH DVVT Hòa Bình hoạt động khai thác từ năm 2010 (tiền thân xuất phát của tuyến vận tải hành khách này là tuyến BX khách trung tâm – Mỹ Đình được hoạt động từ năm 2006 cũng do Công ty TNHH DVVT Hòa Bình khai thác, đến năm 2010, Nhà nước có chủ trương xã hội hoá, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng bến xe, Công ty TNHH DVVT Hòa Bình đã đầu tư xây dựng và công bố khai thác Bến xe khách Bình An từ tháng 3/2010, vị trí hai bến xe này cách nhau hơn 5km và đều nằm trong khu vực thành phố Hòa Bình và sau đó đơn vị đã được chấp thuận chuyển các phương tiện đang hoạt động trên tuyến từ bến xe khách Trung tâm về bến xe Bình An.

Trong thời điểm đó, để tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, hạn chế tình trạng phương tiện dừng, đỗ đón, trả khách không đúng nơi quy định trong địa bàn thành phố Hoà Bình, trên cơ sở đề xuất của Công ty TNHH DVVT Hoà Bình tại Công văn số 104/DVVTHB ngày 27/5/2010, Báo cáo số 58/BC-BXKTT ngày 14/6/2010 của Bến xe khách trung tâm và căn cứ tình hình thực tế, ngày 25/06/2010 Sở Giao thông Vận Hoà Bình đã có Công văn số 494/SGTVT-VTCN, trong đó bổ sung điểm dừng, đỗ đón trả khách tại Bến xe khách trung tâm tỉnh Hòa Bình đối với tuyến Hoà Bình - Hà Nội (Mỹ Đình) thuộc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hòa Bình đang hoạt động, khai thác. Theo đó, Bến xe khách trung tâm Hòa Bình và Công ty TNHH DVVT Hòa Bình đã kí Hợp đồng để các phương tiện của Công ty TNHH DVVT Hòa Bình, dừng đỗ 05 phút tại Bến xe khách trung tâm đón, trả khách để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Thời điểm năm 2018, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình chỉ có duy nhất 01 cây cầu nối bờ phải và bờ trái sông Đà, do đó việc kết nối Quốc lộ 6 với Bến xe Bình An, đơn vị khai thác buộc phải đi qua cầu Hòa Bình 1 và theo lộ trình hoạt động đã nhiều năm khai thác để đến bến xe Mỹ Đình.

Đến thời điểm tháng 10/2018, tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình hoàn thành và đưa vào khai thác hoạt động, trên cơ sở Công văn số 12779/BGTVT-VT ngày 09/11/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đến năm 2020 và đề xuất của Công ty TNHH DVVT Hòa Bình, Sở Giao thông Vận tải Hòa Bình đã ban hành Công văn số 2557/SGTVT-QLVT,PTN ngày 15/11/2018 chấp thuận thay đổi hành trình chạy xe đối với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Hoà Bình (Bình An) - Hà Nội (Mỹ Đình).

Theo đó, hành trình chạy xe sau khi điều chỉnh như sau: Bến xe khách Bình An - QL6 - Đường Hoà Lạc – Hoà Bình – Đại lộ Thăng Long – Đường Châu Văn Liêm – Đường Lê quang Đạo – Mễ Trì – Bến xe Mỹ Đình và ngược lại.

"Tuy nhiên tính đến nay lộ trình trong khu vực thành phố Hoà Bình chưa được cập nhật rõ hành trình chi tiết (hiện nay trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã có thêm và thay đổi tên một số các tuyến phố), trong thời gian tới Sở Giao thông Vận tải Hòa Bình sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội để thống nhất điều chỉnh cập nhật rõ lại lộ trình hoạt động trong khu vực thành phố Hòa Bình theo quy định", Sở GTVT tỉnh Hoà Bình thông tin.