Truy tìm đối tượng lừa chuyển nhượng đất chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng

Ngày 30/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân , Hà Nội cho biết đang truy tìm đối tượng Vương Văn Tuyến (SN 1977; trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Vương Văn Tuyến.

Theo tài liệu điều tra, vào năm 2021, anh P. (SN 1986) và anh N. (SN 1977) cùng trú tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội có quen biết với Tuyến. Đối tượng giới thiệu có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đối với thửa đất của anh P. và anh N. từ đất nông nghiệp sang đất ở. Tuyến sẽ chịu chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với thửa đất trên, nếu chuyển đổi thành công thì hai anh phải chuyển nhượng cho Tuyến một phần thửa đất trên với diện tích là 1000,1m2.

Quá thời gian cam kết, Tuyến không làm được thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất đồng thời không hoàn trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc cho anh P. Sau đó, Tuyến đưa anh L. (SN 1979; trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đi xem một vài thửa đất, trong đó có thửa đất của anh P. và khẳng định mình có toàn quyền định đoạt đối với thửa đất trên.

Tin tưởng đối tượng có toàn quyền định đoạt nên anh L. đã thỏa thuận thống nhất việc Tuyến sẽ chuyển nhượng cho anh L. thửa đất có diện tích 300m2 được tách ra từ thửa đất nêu trên và chuyển số tiền 2,7 tỷ đồng cho Tuyến. Tuy nhiên, sau đó nhiều tháng anh L. thấy đối tượng không thực hiện được nội dung thỏa thuận trên và cũng không trả lại tiền nên anh L. đã đến cơ quan công an trình báo.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Văn Tuyến về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình xác minh hiện không xác định được nơi cư trú hiện tại của Vương Văn Tuyến. Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết thông tin về đối tượng Vương Văn Tuyến báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0986194222), cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.