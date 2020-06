Tin nóng ngày 2/6: Nhà thầu Trung Quốc "đòi" thêm 50 triệu USD và cái kết

1. Truy nã Tổng giám đốc Công ty Sao Vàng lừa đảo 700 tỷ đồng: Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có quyết định truy nã bị can đối với Huỳnh Thị Ngân Trang (SN 1983, chỗ ở trước khi bỏ trốn tại quận 1, TP HCM) liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Sao Vàng và Công ty CP Dịch vụ SVS. Quá trình điều tra, bà Trang có con nhỏ nên được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bà Trang lấy danh nghĩa là Chủ tịch HĐQT 2 công ty trên để huy động hàng trăm tỷ đồng tiền từ người dân với nhiều dự án về giáo dục, nông sản, kinh doanh vàng, xây dựng, bất động sản. Đã có hơn 1.000 người liên quan đến vụ án với số tiền công ty không còn khả năng chi trả là 700 tỷ đồng… 2. Bộ Giao thông Vận tải không xem xét thanh toán 50 triệu USD của Dự án Cát Linh – Hà Đông: Tại cuộc họp trực tuyến giữa Ban quản lý dự án đường sắt và tổng thầu Trung Quốc sáng nay, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho hay, đề nghị thanh toán 50 triệu USD (hơn 1.100 tỷ) của Tổng thầu Trung Quốc đối chỉ là ý kiến trao đổi trong cuộc họp, không có văn bản chính thức. Vì thế, Bộ Giao thông Vận tải không xem xét thanh toán. Thứ trưởng Đông cũng cho biết, các mốc thanh toán trong dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã được phía Việt Nam thực hiện theo quy định hợp đồng EPC. Do vậy, trường hợp tổng thầu Trung Quốc ra văn bản với yêu cầu nêu trên thì cũng không được xem xét do trái quy định hợp đồng. 3. Bỏ quy định bắt buộc bật đèn xe máy nhận diện vào ban ngày. Sáng nay, bà Trịnh Thị Hằng Nga, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, sẽ không quy định "cứng" thành quy tắc giao thông đối với quy định bắt buộc bật đèn xe máy nhận diện vào ban ngày. Thay vào đó, chỉ quy định về đèn nhận diện thành một cấu thành bắt buộc của phương tiện. 4. Cho thôi việc giám đốc báo bệnh khi được điều động xuống huyện. Ông Nguyễn Ngọc Long, 44 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, được Ban thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang cho thôi việc từ đầu tháng 6. Trước đó ông Long được điều động giữ chức Phó bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp. Tuy nhiên, ông báo bệnh, không đi làm và có đơn xin thôi việc. 5. Thu hồi “siêu tốc” quyết định bổ nhiệm ông Tống Văn Thọ. Ngày 2/6, Thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) thu hồi các quyết định bổ nhiệm ông Tống Văn Thọ, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, do vi phạm quy định. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư thường trực Thị ủy Bỉm Sơn cho biết, quy trình bộ nhiệm ông Tống Văn Thọ "có những chỗ chưa chặt chẽ, không đảm bảo quy định nên buộc phải thu hồi".





