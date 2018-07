Nghi vấn đánh ghen kinh hoàng ở Hà Nội: "Nạn nhân không phản kháng, kêu cứu"

Sáng ngày 13/7, những người dân ở khu công nghiệp đồ mộc ở xã Phùng Xá (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) vẫn xôn xao, bàn tán về vụ việc cô gái trẻ nghi bị đánh ghen, lột quần áo, đổ mắm tôm trộn dầu luyn lên người xảy ra vào chiều qua ở địa phương này.



Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra vụ việc hầu hết người dân đang nghỉ trưa, nên không ai chứng kiến từ đầu mà thông tin vụ việc chỉ biết được khi một xưởng cơ khí gần hiện trường cho xem lại toàn bộ hình ảnh cô gái nghi bị hành hung qua chiếc camera ghi lại.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

“Tôi xem camera thấy sự việc được ghi lại là lúc 13h23 hôm qua. Nạn nhân không phải là người ở đây, còn hai người lột quần áo, đổ mắm tôm trộn đầu luyn là con gái, bịt kín mặt mũi”, một nam nhân chứng kể lại.

Theo lời nhân chứng, thông qua chiếc camera thì hai người phụ nữ tham gia hành hung cô gái đã đợi nạn nhân sẵn từ trước. Ngay khi phát hiện ra cô gái đi ngoài đường, hai người phụ nữ liền lao tới rồi thực hiện các hành vi nêu trên. Kỳ lạ là nạn nhân nghi bị đánh ghen cũng không phản kháng, kêu cứu.

“Từ trước đến nay ở xã tôi chưa xảy ra sự việc nào như thế. Lúc mọi người nhìn thấy những hình ảnh ở hiện trường ai cũng thấy khiếp sợ”, nam nhân chứng chia sẻ.

Hình ảnh tóc của nạn nhân vẫn còn rơi vãi ở hiện trường sáng ngày 13/7. Toàn bộ vụ việc được camera của một xưởng cơ khí ghi lại. Hiện công an đã trích xuất camera để phục vụ công tác điều tra.

Trong khi đó, bà T. - một nhân chứng khác cho hay: “Nghe thấy có tiếng người ta chửi nhau, tôi có mở cửa chạy ra xem đã thấy một cô gái đang bị hai người phụ nữ bịt mặt vừa chửi, vừa lột áo, xé quần, đổ mắm tôm lên cô gái và cắt tóc cô gái. Khi hai người phụ nữ trông thấy tôi ra họ nhanh chóng lên chiếc xe máy Honda SH bỏ đi và cô gái kia cũng vậy ”.

Ghi nhận của PV sáng ngày 13/7, tại hiện trường nghi đánh ghen ở Thạch Thất vẫn còn nhiều tóc của nạn nhân vương vãi trên nền đất. Trong khi đó mùi mắm tôm, dầu luyn bốc lên hôi nồng nặc cực kỳ khó chịu.

Trao đổi thêm với Kiến Thức, lãnh đạo Công an xã Phùng Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, ngày từ chiều qua lực lượng Công an xã đã phối hợp cùng Công an huyện làm việc cả đêm. Lực lượng Công an huyện cũng đã trích xuất camera của các gia đình xung quanh khu vực hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đang được Công an huyện Thạch Thất thụ lý, điều tra theo đúng thẩm quyền.