Nghi phạm sát hại chủ biệt thự ở TPHCM khai gì?

Sáng 25/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Việt (SN 1987, trú tại TP Hải Phòng; tạm trú: block A, chung cư Him Lam, Phường 11, Quận 6) - nghi phạm sát hại ông P.V.V. (58 tuổi) - chủ căn biệt thự ở phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân).



Tại cơ quan Công an, bước đầu Phạm Ngọc Việt đã khai nhận hành vi phạm tội.

Phạm Ngọc Việt khi bị bắt.

Theo lời khai, Việt thuê căn nhà ở cách nhà ông P.V.V. (sinh năm 1964, ngụ quận Bình Tân) vài trăm mét để kinh doanh. Thường ngày, Việt hay chạy thể dục buổi sáng và thường gặp ông V. Trong một lần tập thể dục, Việt chạy ngang qua nhà ông V. thì ông này vô tình quét rác trúng người Việt và không xin lỗi. Sau đó, ông V. nhiều lần nhìn Việt khi nghi phạm chạy bộ tập thể dục tại khu vực này.

Việt nghĩ ông V. khinh mình nghèo vì vậy đã nảy sinh ý định sát hại ông V. Sau đó, Việt chuẩn bị quần áo, ba lô, dao… để gây án. Sáng 24/6, Việt mặc áo Grab mang theo dao đi tới trước căn biệt thự của ông V. ở đường số 3A, khu phố 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Lúc này, ông V. đang quét rác ở sân bên hông khuôn viên căn biệt thự thì Việt đi lại. Tại đây, Việt rút dao đâm nhiều nhát vào người. Nạn nhân kêu lên vài tiếng rồi nằm gục. Gây án xong, Việt tẩu thoát khỏi hiện trường. Quá trình này, Việt vứt áo Grab xuống kênh rồi quay về căn nhà sinh hoạt như bình thường.

Trước đó, khoảng 7h ngày 24/6/2022, Công an quận Bình Tân nhận được tin báo của anh P.H.L (sinh năm 1985; hộ khẩu thường trú: đường số 3A, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) về việc, vào 6h30 cùng ngày, ông P.V.V (sinh năm 1964; hộ khẩu thường trú: Phường 13, Quận 5; tạm trú: đường số 3A, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) - cha ruột anh V. bị một đối tượng dùng dao tấn công gây thương tích vùng cổ, ngực… trong sân nhà. Sau khi gây án, đối tượng bỏ chạy; anh L. và người dân xung quanh đưa ông V. đi cấp cứu tại bệnh viện Gia An 115, đến 7h 45 cùng ngày, bệnh viện thông báo ông V. đã chết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố đã phối hợp Công an quận Bình Tân và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương tổ chức các biện pháp công tác xác định, xác minh, truy xét, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 17h15 ngày 24/6, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt đối tượng Phạm Ngọc Việt (sinh năm 1987; hộ khẩu thường trú: phường Cát Bi, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; tạm trú: block A, chung cư Him Lam, Phường 11, Quận 6). Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an quận Bình Tân đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ…

>>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang: