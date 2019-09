Nghi phạm đâm gục cô gái giữa đường ở Quảng Ninh đối mặt mức án nào?

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn tình ái, nam thanh niên đã đâm cô gái khi nạn nhân đang điều khiển xe máy lên cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh). Do vết thương nặng, cô gái đã tử vong, nghi phạm đã bị lực lượng công an bắt giữ...