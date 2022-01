Nghi phạm đâm chết hai dì cháu do ghen tuông ở Tiền Giang đã tử vong

Báo Pháp Luật TP HCM đã đăng tải thông tin về vụ đâm chết hai dì cháu do ghen tuông ở Tiền Giang. Theo đó, ngày 11/1, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết nghi phạm Phạm Tuấn Ngôn (35 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã tử vong tại bệnh viện ngày 10/1 sau 2 ngày điều trị. Ngôn là nghi phạm đã sát hại hai người ở xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Ngôn được đưa vào bệnh viện điều trị do trước đó người này đã uống thuốc diệt cỏ và thuốc ngủ tự tử sau khi gây án.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án và đối tượng Phạm Tuấn Ngôn.

Thông tin trên Vietnamnet, theo điều tra ban đầu, Ngôn có vợ và 1 con nhưng đã ly hôn. Ngôn có quan hệ tình cảm với chị T.T.T.Tr. (41 tuổi, ngụ cùng địa phương). Chị Tr. cũng đã có gia đình riêng. Thời gian gần đây, Ngôn cho rằng chị Tr. phản bội mình nên gã nảy sinh ý định giết người này.

Vụ đâm chết hai dì cháu do ghen tuông xảy ra khoảng 10h ngày 8/1, Ngôn thấy chị Tr. chở cháu ruột là bé T.V.T. (11 tuổi) trên đường nên gã bám theo. Khi đến tuyến đường ở ấp Tân Thuận, xã Tân Hương (huyện Châu Thành), Ngôn dùng thanh sắt dài đâm chị Tr. và bé T. Bé T. bị đâm tử vong tại hiện trường. Còn chị Tr. được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng cũng tử vong.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, chị Tr. và cháu T. tử vong do vết thương thấu ngực, mất máu cấp. Quá trình điều tra, công an đã tạm giữ hình sự nghi can Ngôn. Bước đầu, Ngôn thừa nhận hành vi phạm tội. Ngôn khai sau khi gây án, gã đã vứt bỏ hung khí rồi chạy xe đi lẩn trốn. Đến khoảng 18h cùng, Ngôn về nhà, nhờ người thân chở đến công an đầu thú. Ngôn cũng khai, đã uống thuốc ngủ và diệt cỏ để tự tử.

Qua test nhanh, Ngôn dương tính COVID-19. Sau đó, Ngôn được chuyển đến điều trị tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang.

Hiện vụ đâm chết hai dì cháu do ghen tuông ở Tiền Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.