Nghỉ học do COVID-19, Hà Nội dự kiến thi lớp 10 từ 1/6: Có hợp lý?

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay dự kiến được tổ chức vào ngày 1 và 2/6.



Năm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT công lập. Thí sinh dự thi bốn bài thi độc lập, gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và bài thi thứ 4.

Dự kiến, sáng 1/6, thí sinh thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán, thời gian làm bài của mỗi môn thi trong 120 phút. Ngày 2/6, buổi sáng thí sinh thi môn Ngoại ngữ, buổi chiều thì môn thứ 4, mỗi môn làm bài trong 60 phút. Môn thi thứ tư được lựa chọn ngẫu nhiên thuộc một trong các môn: Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Sở GD& ĐT Hà Nội sẽ công bố chọn bài thi môn thứ tư vào tháng 3 sắp tới.

Đối với học sinh dự thi hệ chuyên của bốn trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây thi ba môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ, sau đó không thi môn thứ tư mà làm bài thi chuyên từ chiều 2 đến hết 3/6. Các môn chuyên Ngữ văn, Toán, Tin, Sinh học, Vật lý, Lịch sử, Địa lý thi trong 150 phút; Ngoại ngữ và Hóa học thi trong 120 phút.

Thời gian xác nhận nhập học vào trường từ ngày 17/6 đến 19/6, nộp hồ sơ nhập học tại trường và trường THPT xét tuyển bổ sung từ ngày 23/6 đến ngày 1/7.

Như vậy, dù phải nghỉ học 3 tuần để phòng dịch COVID-19, TP Hà Nội vẫn dự kiến tổ chức thi vào lớp 10 sớm hơn 1 ngày so với năm 2019. Việc không điều chỉnh lịch thi khiến nhiều phụ huynh lo lắng bởi có thể gây khó khăn cho học sinh và các trường vì thời gian ôn luyện gấp rút. Dù trong 3 tuần nghỉ phòng dịch, một số trường đã sử dụng hình thức học trực tuyến, giao bài tập về nhà cho học sinh nhưng chủ yếu chỉ là ôn lại bài cũ.

Chị Nguyễn Mai Hằng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, khi đọc thông tin kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 của TP Hà Nội, là một phụ huynh, chị thật sự lo lắng. Bởi hiện các học sinh vẫn đang nghỉ kéo dài để phòng dịch Covid 19 đến 3 tuần mà Sở GD&ĐT Hà Nội không lùi ngày thi, thậm chí tổ chức thi sớm hơn năm học trước một ngày là không hợp lý.

“Các học sinh được UBND TP Hà Nội cho nghỉ thời gian dài để phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Thời gian này rất ít học sinh tự học vì bố mẹ đi làm không thể sâu sát việc học tập của các con. Hơn nữa, dù có học trực tuyến hay giao bài tập về nhà thì đa số cũng chỉ ôn lại bài cũ. Không chỉ học sinh mà đối với các phụ huynh cũng không ai nghĩ lịch thi sẽ vẫn diễn ra như mọi năm”, chị Hằng nêu ý kiến.

Chị Trần Thị Linh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng chung tâm trạng như trên và cho rằng, Hà Nội nên lùi lịch thi từ 1 đến 2 tuần để các học sinh học tập, ôn luyện sau kỳ nghỉ tránh dịch bệnh dài ngày vừa qua. Bởi nếu kỳ thi diễn ra theo lịch trình như dự kiến trên thì các em sẽ rất áp lực trong việc ôn luyện.

“Do dịch bệnh COVID-19 đang khiến hàng triệu học sinh, sinh viên cả nước đồng loạt nghỉ học. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng các phương án thi THPT quốc gia dự kiến vào tháng 7/2020, đồng nghĩa có thể lùi lại so với lịch thi hằng năm là cuối tháng 6/2020. Do vậy, Hà Nội nên cân nhắc điều chỉnh thời gian thi lớp 10 cho hợp lý. Bởi nếu kỳ thi diễn ra như mọi năm sẽ không hợp lý do học sinh đã nghỉ gần tháng nay và hiện vẫn chưa có lịch đi học trở lại mà chương trình thi không thay đổi so với mọi năm sẽ tạo áp lực rất lớn trong việc học tập, ôn luyện của các em”, chị Linh nêu ý kiến.

Nêu ý kiến về việc trên, độc giả Nguyễn Anh Huy cho rằng, Sở GD&ĐT Hà Nội nếu vẫn tiến hành thi lớp 10 theo kế hoạch trên là không đảm bảo quyền lợi cũng như tâm lý học sinh và phụ huynh trong tình cảnh các em buộc phải nghỉ học để phòng ngừa dịch bệnh.

“Đa số kiến thức thi nằm trong phạm vi chương trình học của lớp 9 nhưng các học sinh lại nghỉ 3 tuần nay và hiện chưa rõ khi nào hoàn thành chương trình học. Rõ ràng thời điểm này các học sinh và phụ huynh đều chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho kỳ thi nên họ bị sốc nếu lịch thi như mọi năm. Ngoài ra hiện môn thi thứ 4 vẫn chưa được công bố để các em chuẩn bị ôn luyện. Tại sao không công bố môn thi này sớm để giảm áp lực cho các học sinh”, độc giả Huy nói.

Nhiều phụ huynh khác cho rằng, với lịch thi dự kiến như trên, việc các em học sinh học bù trong thời gian tới khi trở lại trường học sau thời gian nghỉ dài sẽ là quá nặng. Thậm chí phải học cả thứ 7 và chủ nhật và vô cùng áp lực đối với các em và đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội tính toán lại phương án, thời gian thi để giảm áp lực cho các học sinh và phụ huynh trong cuộc đua vào lớp 10.

Trước sự lo lắng của các phụ huynh, ngày 20/2, trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, sẽ không để xảy ra tình trạng cắt xén kiến thức, chương trình để kịp lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020. Đồng thời khẳng định, lịch thi lớp 10 của Hà Nội sẽ được điều chỉnh để học sinh lớp 9 đảm bảo đủ thời gian học bù. “Vì các em đang nghỉ, chưa chốt thời điểm đi học trở lại, tạm thời, Hà Nội chưa có lịch thi vào lớp 10 chính thức năm nay”, ông Dũng nói.

Ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội nói rằng, hiện dựa trên khung kế hoạch thời gian năm học, UBND thành phố mới dự kiến ngày thi giúp nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh nắm được các mốc quan trọng trong quy trình tuyển sinh. Trong trường hợp cần thiết, thời gian thi cụ thể sẽ được điều chỉnh để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho học sinh.

“Sau khi Bộ GD&ĐT có văn bản quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 vì học sinh được nghỉ tránh Covid-19, Sở sẽ tham mưu UBND thành phố điều chỉnh thời gian thi vào lớp 10 và các hoạt động khác của học sinh trên địa bàn. Đồng thời, sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức thi vào lớp 10 theo nguyên tắc tịnh tiến, đảm bảo cho học sinh có thời gian ôn tập và nghỉ ngơi sau khi kết thúc năm học và trước khi bước vào kỳ thi. Sở cũng sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc dạy học và ôn tập tới từng cấp, đảm bảo nội dung theo quy định, không cắt xét chương trình”, ông Toản trao đổi trên tờ Vnexpress.