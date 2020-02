Loạt công an biến chất, làm tiền người dân rồi nhận quả đắng đáng đời

Công an Đội điều tra ma túy yêu cầu người nhà đưa 150 triệu để thả tội phạm: Ngày 20/2, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991) - nguyên Trung úy Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) và Phạm Xuân Tiến (SN 1978) - nguyên Trung tá, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thanh Trì về tội “Nhận hối lộ”. Cả 2 bị can đều đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân. Theo cáo trạng, chiều 27/4/2016, Tổ công tác Y3/141 của Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Nghiêm Xuân Yêm (Thanh Trì) đã kiểm tra xe taxi biển kiểm soát 30E-001.40 do Vũ Quốc Bình điều khiển, đang chở khách là Tạ Duy Thanh (cùng ở Quốc Oai, Hà Nội). Qua kiểm tra, công an thu giữ trên người Tạ Duy Thanh 2 gói ma túy, trọng lượng 0,440 gam và thu dưới gầm ghế phụ chỗ Tạ Duy Thanh ngồi 1 túi nilon đựng ma túy trọng lượng 1,881 gam... Tổ công tác đã bàn giao Bình và Thanh cho Đồn Công an Cầu Bươu (Thanh Trì). Lúc này, các bị can Nguyễn Tiến Dũng và Phạm Xuân Tiến là cán bộ, điều tra viên được phân công giải quyết vụ việc liên quan đến ma tuý. Tuy nhiên, cả 2 yêu cầu chị Đôn Thị Ly (người sống chung với Tạ Duy Thanh như vợ chồng) phải đưa 150 triệu đồng để cho Thanh được về nhà. Trung tá công an 'chặn đường đòi tiền cò đất' ở Long An bị khai trừ Đảng: Khoảng 15h ngày 10/8/2019, bà N.T.T.T (44 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa), chủ đại lý vé số kiêm nghề mua bán đất, chạy xe máy trên QL1 từ TP Tân An (Long An) về nhà. Khi đến đoạn thuộc ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, Thủ Thừa, bà T. bất ngờ bị trung tá Đỗ Ngọc Trung, nguyên Phó trưởng Công an TT.Thủ Thừa chạy máy kè theo, cúp ngang đầu xe lại buộc dừng lại. Tại đây, ông Trung yêu cầu bà T. đưa tiền “cò đất” trước đây giao kèo mà chưa giao đủ nhưng bà T. từ chối. Bởi theo bà T., cách đây 2 năm, ông Trung giới thiệu một người mua miếng đất trị giá 3 tỉ đồng, tiền cò 2% là 60 triệu đồng, bà đã chi cho ông 50 triệu đồng, còn 10 triệu hẹn giao sau. Vụ việc được bà T. trình báo cơ quan Công an. Qua đó, ông Phạm Thành Long, Phó bí thư Huyện ủy Thủ Thừa (Long An), cho biết Huyện ủy Thủ Thừa đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với trung tá Đỗ Ngọc Trung, nguyên Phó trưởng Công an TT.Thủ Thừa, sinh hoạt tại chi bộ Công an TT.Thủ Thừa. Ông Trung bị kỷ luật do vi phạm tư cách đạo đức, lối sống. Thiếu úy công an "làm tiền" sinh viên: Ngày 20/12, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM quyết định đình chỉ công tác với Thiếu úy Phạm Thái Vinh (Công an phường 17, quận Bình Thạnh) về hành vi cưỡng đoạt tài sản của CHĐ (sinh viên, An Giang) vào ngày 17/12/2019 tại quận Bình Thạnh. Người này mới chuyển công tác từ Nghệ An vào TP HCM một năm. Đồng thời, giám đốc Công an TP HCM ký quyết định kỷ luật tước danh hiệu công an nhân dân đối với Phạm Thái Vinh. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra lệnh bắt và quyết định tạm giữ với Phạm Thái Vinh và Nguyễn Hoàng Minh (là bảo vệ dân phố phường 17, quận Bình Thạnh) về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự để điều tra về vụ việc. Theo tố giác của C.H.Đ (sinh viên một trường du lịch có trụ sở ở quận Tân Bình) tối 17/12/2019, Đ. chạy xe Exciter trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng từ Thị Nghè (Bình Thạnh) về quận 1 thì bị một nhóm 6 người mặc thường phục yêu cầu tấp vào lề trước số nhà 175 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh. Nhóm người này rút thẻ ngành công an sau đó đưa Đ. cùng xe máy về trụ sở công an phường 17, Bình Thạnh để kiểm tra hành chính. Tại đây, công an tìm thấy trong cặp Đ. một con dao. Một trong số những người tại đây nói Đ. sẽ bị phạt 10-15 triệu với hành vi tàng trữ hung khí trái phép rồi nói sẽ giúp đỡ Đ. không bị đi tù. Theo tố giác của Đ. thì mức giá người này đưa ra là 10 triệu đồng và giao tiền vào lúc 11h ngày 18/12/2019. Sau đó, Đ. đã viết giấy mua bán xe với Nguyễn Hoàng Minh với giá 15 triệu đồng và được cho về lúc 0h ngày 18/12. Cựu Trưởng công an TP Thanh Hóa bị truy tố tội nhận hối lộ: Ngày 26/12/2019, VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Chí Phương (58 tuổi) về tội Nhận hối lộ. Trước đó, ngày 23/1/2019, Bộ trưởng Công an đã ra quyết định kỷ luật ông Phương bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân. Theo cáo trạng, ông Phương là Trưởng công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa). Đỗ Đức Hiếu là cán bộ Đội Cảnh sát trật tự Công an TP Thanh Hóa. Ngày 18/7/2018, Hiếu lấy trộm chiếc xe máy vi phạm giao thông bị tạm giữ của anh Nguyễn Quang Ngọc để tại nhà xe của cán bộ chiến sĩ ở cơ quan để sử dụng. Một ngày sau, Hiếu thừa nhận hành vi của mình sau khi làm việc với ông Phương và Đội điều tra tổng hợp Công an TP Thanh Hóa. Chiếc xe sau đó được thu hồi. Ông Phương là người trực tiếp chỉ đạo việc đề nghị xử lý kỷ luật và ký các văn bản tố tụng khi giải quyết vụ Hiếu có hành vi Trộm cắp tài sản. Quá trình thực hiện, ông này lợi dụng chức vụ quyền hạn, 3 lần nhận từ Hiếu với tổng số tiền 260 triệu đồng, để giúp cấp dưới không bị xử lý kỷ luật, không bị xử lý hình sự. Truy tố 3 cựu công an nhận hối lộ của kẻ nghiện ma túy: Ngày 5/8/2019, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ba bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ Công an phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 354, Bộ luật Hình sự năm 2015. Ba bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thế Biết (SN 1964, cựu Phó Trưởng Công an phường Thanh Xuân Nam đã nghỉ hưu tháng 11/2018), Trần Văn Trọng (SN 1980, đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân), Nguyễn Minh Tuấn (SN 1987, đã bị tước danh hiệu CAND). Cáo trạng xác định, ba bị can trên từng là lãnh đạo, cán bộ Công an phường Thanh Xuân Nam. Ngày 23/7/2014, ba bị can tham gia giải quyết vụ việc liên quan đến hai đối tượng nghiện ma túy (Diệp và Cường) có hành vi tàng trữ trái phép 5 gói ma túy. Khi Diệp và Cường xin không bị xử lý, ba bị can trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, yêu cầu mỗi đối tượng phải đưa số tiền 30 triệu đồng thì sẽ được cho về. Xem thêm video: Mạo danh công an lừa phụ nữ xa chồng. Nguồn: VTC 14.

Công an Đội điều tra ma túy yêu cầu người nhà đưa 150 triệu để thả tội phạm: Ngày 20/2, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991) - nguyên Trung úy Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) và Phạm Xuân Tiến (SN 1978) - nguyên Trung tá, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thanh Trì về tội “Nhận hối lộ”. Cả 2 bị can đều đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân. Theo cáo trạng, chiều 27/4/2016, Tổ công tác Y3/141 của Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Nghiêm Xuân Yêm (Thanh Trì) đã kiểm tra xe taxi biển kiểm soát 30E-001.40 do Vũ Quốc Bình điều khiển, đang chở khách là Tạ Duy Thanh (cùng ở Quốc Oai, Hà Nội). Qua kiểm tra, công an thu giữ trên người Tạ Duy Thanh 2 gói ma túy, trọng lượng 0,440 gam và thu dưới gầm ghế phụ chỗ Tạ Duy Thanh ngồi 1 túi nilon đựng ma túy trọng lượng 1,881 gam... Tổ công tác đã bàn giao Bình và Thanh cho Đồn Công an Cầu Bươu (Thanh Trì). Lúc này, các bị can Nguyễn Tiến Dũng và Phạm Xuân Tiến là cán bộ, điều tra viên được phân công giải quyết vụ việc liên quan đến ma tuý. Tuy nhiên, cả 2 yêu cầu chị Đôn Thị Ly (người sống chung với Tạ Duy Thanh như vợ chồng) phải đưa 150 triệu đồng để cho Thanh được về nhà. Trung tá công an 'chặn đường đòi tiền cò đất' ở Long An bị khai trừ Đảng: Khoảng 15h ngày 10/8/2019, bà N.T.T.T (44 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa), chủ đại lý vé số kiêm nghề mua bán đất, chạy xe máy trên QL1 từ TP Tân An (Long An) về nhà. Khi đến đoạn thuộc ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, Thủ Thừa, bà T. bất ngờ bị trung tá Đỗ Ngọc Trung, nguyên Phó trưởng Công an TT.Thủ Thừa chạy máy kè theo, cúp ngang đầu xe lại buộc dừng lại. Tại đây, ông Trung yêu cầu bà T. đưa tiền “cò đất” trước đây giao kèo mà chưa giao đủ nhưng bà T. từ chối. Bởi theo bà T., cách đây 2 năm, ông Trung giới thiệu một người mua miếng đất trị giá 3 tỉ đồng, tiền cò 2% là 60 triệu đồng, bà đã chi cho ông 50 triệu đồng, còn 10 triệu hẹn giao sau. Vụ việc được bà T. trình báo cơ quan Công an. Qua đó, ông Phạm Thành Long, Phó bí thư Huyện ủy Thủ Thừa (Long An), cho biết Huyện ủy Thủ Thừa đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với trung tá Đỗ Ngọc Trung, nguyên Phó trưởng Công an TT.Thủ Thừa, sinh hoạt tại chi bộ Công an TT.Thủ Thừa. Ông Trung bị kỷ luật do vi phạm tư cách đạo đức, lối sống. Thiếu úy công an "làm tiền" sinh viên: Ngày 20/12, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM quyết định đình chỉ công tác với Thiếu úy Phạm Thái Vinh (Công an phường 17, quận Bình Thạnh) về hành vi cưỡng đoạt tài sản của CHĐ (sinh viên, An Giang) vào ngày 17/12/2019 tại quận Bình Thạnh. Người này mới chuyển công tác từ Nghệ An vào TP HCM một năm. Đồng thời, giám đốc Công an TP HCM ký quyết định kỷ luật tước danh hiệu công an nhân dân đối với Phạm Thái Vinh. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra lệnh bắt và quyết định tạm giữ với Phạm Thái Vinh và Nguyễn Hoàng Minh (là bảo vệ dân phố phường 17, quận Bình Thạnh) về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự để điều tra về vụ việc. Theo tố giác của C.H.Đ (sinh viên một trường du lịch có trụ sở ở quận Tân Bình) tối 17/12/2019, Đ. chạy xe Exciter trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng từ Thị Nghè (Bình Thạnh) về quận 1 thì bị một nhóm 6 người mặc thường phục yêu cầu tấp vào lề trước số nhà 175 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh. Nhóm người này rút thẻ ngành công an sau đó đưa Đ. cùng xe máy về trụ sở công an phường 17, Bình Thạnh để kiểm tra hành chính. Tại đây, công an tìm thấy trong cặp Đ. một con dao. Một trong số những người tại đây nói Đ. sẽ bị phạt 10-15 triệu với hành vi tàng trữ hung khí trái phép rồi nói sẽ giúp đỡ Đ. không bị đi tù. Theo tố giác của Đ. thì mức giá người này đưa ra là 10 triệu đồng và giao tiền vào lúc 11h ngày 18/12/2019. Sau đó, Đ. đã viết giấy mua bán xe với Nguyễn Hoàng Minh với giá 15 triệu đồng và được cho về lúc 0h ngày 18/12. Cựu Trưởng công an TP Thanh Hóa bị truy tố tội nhận hối lộ: Ngày 26/12/2019, VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Chí Phương (58 tuổi) về tội Nhận hối lộ. Trước đó, ngày 23/1/2019, Bộ trưởng Công an đã ra quyết định kỷ luật ông Phương bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân. Theo cáo trạng, ông Phương là Trưởng công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa). Đỗ Đức Hiếu là cán bộ Đội Cảnh sát trật tự Công an TP Thanh Hóa. Ngày 18/7/2018, Hiếu lấy trộm chiếc xe máy vi phạm giao thông bị tạm giữ của anh Nguyễn Quang Ngọc để tại nhà xe của cán bộ chiến sĩ ở cơ quan để sử dụng. Một ngày sau, Hiếu thừa nhận hành vi của mình sau khi làm việc với ông Phương và Đội điều tra tổng hợp Công an TP Thanh Hóa. Chiếc xe sau đó được thu hồi. Ông Phương là người trực tiếp chỉ đạo việc đề nghị xử lý kỷ luật và ký các văn bản tố tụng khi giải quyết vụ Hiếu có hành vi Trộm cắp tài sản. Quá trình thực hiện, ông này lợi dụng chức vụ quyền hạn, 3 lần nhận từ Hiếu với tổng số tiền 260 triệu đồng, để giúp cấp dưới không bị xử lý kỷ luật, không bị xử lý hình sự. Truy tố 3 cựu công an nhận hối lộ của kẻ nghiện ma túy: Ngày 5/8/2019, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ba bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ Công an phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 354, Bộ luật Hình sự năm 2015. Ba bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thế Biết (SN 1964, cựu Phó Trưởng Công an phường Thanh Xuân Nam đã nghỉ hưu tháng 11/2018), Trần Văn Trọng (SN 1980, đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân), Nguyễn Minh Tuấn (SN 1987, đã bị tước danh hiệu CAND). Cáo trạng xác định, ba bị can trên từng là lãnh đạo, cán bộ Công an phường Thanh Xuân Nam. Ngày 23/7/2014, ba bị can tham gia giải quyết vụ việc liên quan đến hai đối tượng nghiện ma túy (Diệp và Cường) có hành vi tàng trữ trái phép 5 gói ma túy. Khi Diệp và Cường xin không bị xử lý, ba bị can trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, yêu cầu mỗi đối tượng phải đưa số tiền 30 triệu đồng thì sẽ được cho về. Xem thêm video: Mạo danh công an lừa phụ nữ xa chồng. Nguồn: VTC 14.