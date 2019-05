Nghi án người đàn ông giết người thân, cứa cổ một phụ nữ nguy kịch

Vào chiều hôm nay (12.5), ông Nguyễn Văn Long, Trưởng Công an xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác nhận thông tin trên với PV Báo Lao Động.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h40 ngày 12.5, Công an xã Quỳnh Bảng nhận được tin báo của người dân, tại nhà chị Hồ Thị Hảo (SN 1974), trú ở xóm Văn Đông, xã Quỳnh Bảng, xuất hiện 1 đối tượng lạ mặt dùng dao cứa cổ chị Hảo, khiến nạn nhân bị mất nhiều máu, nguy kịch đến tính mạng.

Ông Long cho hay, "sau khi nhận tin báo thì chúng tôi có mặt tại nhà chị Hảo, khống chế một đối tượng lạ mặt, sau đó nhanh chóng đưa chị Hảo đi cấp cứu"

Danh tính đối tượng nghi vấn được xác định là Hồ Đăng Kế (SN 1974), thường trú tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân Huội - Ảnh: CTV

"Trong lúc lực lượng chức năng đang làm biên bản hiện trường, lấy lời khai đối tượng và nhân chứng, thì bất ngờ nhận thêm thông tin, ông Hồ Đăng Huội (SN 1969), trú ở xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng, bị tử vong chưa rõ nguyên nhân ở phía trong ngõ nhà mình", ông Long cho hay.

Thi thể nạn nhân được Công an phát hiện nằm bên xe máy, được phủ bởi 1 tấm bạt và cây ngô phía trên.

Nguồn tin cũng cho hay, vị trí nạn nhân Huội tử vong cách nhà nạn nhân Hảo tầm hơn 700m.

Ông Long thông tin thêm "lấy lời khai ban đầu đối với Hồ Đăng Kế, thì đối tượng này thừa nhận mình gây ra hai vụ việc trên, giữa đối tượng Kế và nạn nhân Huội đang có quan hệ ruột thịt (con chú, con bác - PV)".

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quỳnh Lưu và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ.