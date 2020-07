Nghi án chồng dùng dao đâm vợ tử vong rồi vào rừng tự sát

Ngày 21/7, trao đổi với PV Kiến Thức, lãnh đạo xã Đức Thông, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng cho biết, trên địa bàn thôn Nà Cát vừa xảy ra vụ chồng dùng dao đâm vợ tử vong rồi vào rừng tự sát. Nạn nhân là chị Triệu Thị Đ. (SN 1992, trú tại xóm Nà Cát, xã Đức Thông) và nghi phạm được xác định là Triệu Văn Trình (SN 1983, chồng của nạn nhân).

Theo thông tin ban đầu, vụ chồng dùng dao đâm vợ tử vong rồi vào rừng tự sát xảy ra vào chiều ngày 20/7, vợ chồng Trình xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm, Trình đã dùng dao sát hại vợ tử vong. Gây án xong, Triệu Văn Trình nhanh chóng bỏ trốn vào rừng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Cao Bằng cùng Công an huyện Đức Thông đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án cũng như tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm gây án. Đến sáng 21/7, cơ quan công an đã phát hiện thi thể người chồng trong rừng cách hiện trường 1,5km. Bước đầu nghi vấn Trình tử vong do tự sát.

Lãnh đạo UBND xã Đức Thông cho biết, vợ chồng Trình có 2 con nhỏ, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào làm nương. Trước khi xảy ra án mạng, vợ chồng chưa từng xảy ra mâu thuẫn khiến chính quyền địa phương phải can thiệp.

Theo một số người dân thôn sống gần nhà nạn nhân cho biết, thời gian gần đây giữa Trình và chị Đ. bắt đầu xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc.

Nguyên nhân có thể là do chị Đ. cho 1 người quen vay một số tiền lớn mà không có giấy tờ xác nhận nên không đòi được tiền. Số tiền trên là là do chị Đ. vay mượn khắp nơi mà có. Bỗng chốc rơi vào cảnh nợ nần khiến vợ chồng Trình nảy sinh mâu thuẫn.

Hiện vụ chồng dùng dao đâm vợ tử vong rồi vào rừng tự sát đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

