Đau lòng chồng sát hại vợ với những nguyên nhân bất ngờ

Chồng chém vợ trọng thương rồi tự tử: Khoảng 19h ngày 4/3, tại thôn Đồng Hèo, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang người dân địa phương bàng hoàng phát hiện hai vợ chồng trong tình trạng người vợ nguy kịch, chồng tử vong và trên sàn có nhiều vết máu. Danh tính hai vợ chồng được xác định là: Lê Văn Hòa (sinh năm 1969), Nguyễn Thị T (sinh năm 1986) cả hai hiện đang trú tại thôn Đồng Hèo, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ngày 5/3, vị lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lợi cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được xác định là do ghen tuông. Lãnh đạo này cho biết thêm: "Hai vợ chồng lấy nhau một thời gian rồi sau đó đi làm ăn xa, thời gian gần đây thì mới trở về địa phương sinh sống, đến tối (4/3) thì xảy ra vụ việc. Sau khi mang con sang hàng xóm gửi, người chồng quay về nhà chém nhiều nhát vào người vợ rồi cắt tay tự tử". Chồng chém vợ cũ tại đại lý bán vé máy bay: Tối 18/2, tại một đại lý bán vé máy bay thuộc khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Khi đó, một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước vào đại lý bán vé máy bay để nói chuyện với một phụ nữ. Sau đó, họ xảy ra mâu thuẫn. Người đàn ông chạy ra xe lấy dao rồi quay lại chém nhiều nhát vào người phụ nữ khiến nạn nhân gục trên vũng máu. Sau khi gây án, nghi can bỏ đi khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo những người hàng xóm, kẻ gây án là chồng cũ của nạn nhân. Cả 2 đã ly hôn được một thời gian dài. Chồng đâm chết vợ vì không chịu nấu cơm: Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Danh Cang (21 tuổi, ngụ xã Sơn Bình, huyện Hòn Đất) để điều tra về hành vi “Giết người”. Theo thông tin ban đầu, tối 9/2, Cang đi làm thì không thấy vợ là chị Danh Thị Huệ, ở nhà nấu cơm như mọi ngày nên bực tức. Cang đến tiệm tạp hoá mua dao thái lan, rồi chạy xe đi tìm vợ. Thấy vợ ở nhà một người thân đang cho con nhỏ ăn cơm, Cang vào hỏi vì sao không ở nhà nấu cơm. Lúc này, chị Huệ trả lời không có tiền mua gạo… Trong lúc cãi nhau, Cang bất ngờ dùng dao đâm vào lưng vợ. Chị Huệ bỏ chạy rồi ngã gục. Người thân đưa chị Huệ vào bệnh viện nhưng chị này đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Cang đến công an đầu thú và khai báo hành vi phạm tội. Chính điện giết vợ ngay trên giường vì không đưa tiền trả nợ: Sáng 3/2, người thân phát hiện bà L.T.N. 52 tuổi (trú tại hị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tử vong trên giường ngủ. Vùng cổ bà N. có vết cháy nên báo Công an. Xác định bà N. tử vong do điện giật, công an đã mời Nguyễn Văn Đồng (chồng của nạn nhân) lên làm việc. Người đàn ông này khai nợ tiền cờ bạc. Khi vợ không đưa tiền trả nợ và nói sẽ tìm nơi khác để, Đồng đã lấy dụng cụ chích điện tự chế cắm vào ổ điện đe dọa. Khi nạn nhân quả quyết không đưa tiền, quay lưng ngủ tiếp thì nghi can đã phóng điện nhiều lần. Gây án xong, ông Đồng kéo chăn lên người vợ rồi ra võng nằm ngủ. Chồng dùng dao đâm vợ tử vong ngay mùng 1 Tết: Ngày 25/1, (tức mùng 1 Tết), Công an huyện Châu Đức đã bàn giao nghi can Võ Thanh Phong (42 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra xử lý về hành vi "Giết người". Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Liên (39 tuổi, vợ của Phong). Theo điều tra, trưa cùng ngày, Phong đi chúc tết nhà hàng xóm và trở về căn nhà tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Do Phong không có chìa khoá để vào nhà nên gọi cho con ruột mang chìa khoá về mở cửa. Khi người con mở cửa thì Phong chửi bới rồi cầm dao đuổi chém khiến người con ruột bỏ chạy. Chị Liên thấy nên chạy theo can ngăn chồng mình. Khi bắt kịp chị Liên ôm Phong lại thì Phong dùng dao đâm ngược về sau trúng vào vùng bụng của chị Liên khiến gục tại chỗ. Thấy vợ mất máu nên Phong cùng người thân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng chị Liên đã tử vong. Xem thêm video: Thực nghiệm vụ chồng giết vợ, thả xác vào bể nước. Nguồn: ANTV.

