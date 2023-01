Nghệ An: Thiếu tiền tiêu, đột nhập nhà dân phá két sắt trộm tiền

Ngày 4/1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Quang (SN 2000, trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Minh Quang tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào lúc 13h ngày 2/1, Công an huyện Yên Thành tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.M. trú tại xã Long Thành, huyện Yên Thành về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy trộm 23 triệu đồng và một số trang sức bằng vàng, tổng trị giá khoảng 90 triệu đồng.

Công an huyện nhanh chóng tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ. Đến 7h ngày 3/1, Công an huyện bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Quang về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, đối tượng Quang đã thừa nhận hành vi phạm tội. Do thiếu tiền tiêu xài, lợi dụng đêm tối và chủ nhà đi vắng, Quang đột nhập vào nhà chị M. phá két sắt lấy trộm số tài sản nói trên.

Hiện vụ thiếu tiền tiêu xài, đột nhập nhà dân phá két sắt trộm tiền ở Nghệ An đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.