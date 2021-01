Nghệ An: Nghi đứt thang cuốn công trình trụ sở Sở Tài chính, hơn 10 CN nguy kịch

Vụ tai nạn lao động nhiều người thương vong xảy ra vào hồi 13h30 ngày 2/1 tại công trình xây dựng trụ sở mới của Sở Tài chính Nghệ An ở vị trí giao nhau giữa Đại lộ Lê Nin và đường Duy Tân (phường Hưng Phúc, TP Vinh).



Một số người cho biết, thời điểm trên khi chiếc thang tời đang chở nhiều công nhân lên các tầng phía trên của công trình để làm việc, khi đến tầng 3 thì bất ngờ rơi tự do xuống đất khiến hơn 10 công nhân bị thương nặng.

Các nạn nhân đang được cấp cứu. Ảnh: Báo Nghệ An.

Ông Phạm Văn Hùng - Điều hành Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115, cho biết, sau khi nhận được thông tin, Trung tâm đã điều 10 xe cấp cứu đến hiện trường, trong đó 2 nạn nhân được đưa về Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An, 9 nạn nhân được đưa về Bệnh viện 115, trong tình trạng đa chấn thương.

Tại Khoa Thường trực Cấp cứu, các bác sĩ và điều dưỡng viên từ các khoa khác trong viện lập tức có mặt để hỗ trợ cấp cứu. Tất cả các nạn nhân đều được khám đầy đủ. Các bệnh nhân bị đa chấn thương đã được băng bó, cầm máu, cố định bằng nẹp… trước khi nhân viên Y tế đưa bệnh nhân đi chụp phim, siêu âm và xét nghiệm máu…

Được biết, đa số nạn nhân đều quê xã Nhân Thành (Yên Thành) và xã Diễn Nguyên (Diễn Châu).

Công trình xây dựng trụ sở tài chính Nghệ An do Sở Tài chính Nghệ An làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 171. Đơn vị tư vấn giám sát là Viện quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Truy tìm tài xế gây tai nạn giao thông