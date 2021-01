Cảnh vắng vẻ đìu hiu chưa từng có ở Phong Nha - Kẻ Bàng dịp đầu năm

Theo Sở Du lịch Quảng Bình, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh trong năm 2020 chỉ đạt 1,85 triệu, giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, các hoạt động kinh doanh du lịch, vui chơi giải trí cũng đồng loạt xuống dốc. Thực trạng chung khiến danh thằng Phong Nha - Kẻ Bàng vốn tấp nập du khách thì nay "vắng như chùa bà đanh". Ghi nhận của PV VTC News những ngày cuối năm 2020 và đầu năm 2021 lượng khách đến với Phong Nha – Kẻ Bàng rất ít và có những thời điểm không có vị khách nào xuất hiện. Tại điểm bán vé tham quan động Phong Nha, mọi năm khách phải xếp hàng hoặc ngồi chờ mới mua được vé để ra bến thuyền, tham quan thì nay hầu như không có ai. Cảnh đìu hiu, vắng khách bao phủ khắp bến thuyền tham quan động Phong Nha dịp đầu năm 2021. Lượng khách du lịch quá ít khiến người lao động tại khu du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng không có việc làm. Nhiều người làm trong đội thuyền chuyên chở khách du lịch vào động Phong Nha nay phải bỏ nghề để vào TP.HCM mưu sinh. Ông Cao Văn Nghị (50 tuổi), lái thuyền ở khu du lịch cho chia sẻ: “Mấy tháng nay khách ít lắm, tôi lâu lâu mới được một chuyến đò, thu nhập cũng không đủ để trang trải cuộc sống. Bây giờ nhiều người bán thuyền hết rồi, họ bỏ nghề đi xa làm ăn hết”. Các quán xá bên trong khu du lịch cũng chịu thiệt hại, nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, thổ cẩm… buộc phải đóng cửa. Bên trong nhiều gian hàng chỉ trơ lại chiếc tủ sắt, trên sàn trơ trọi bàn ghế, vật liệu xây dựng. Nhiều người bán hàng ở đây cho biết, họ chưa từng thấy khung cảnh đìu hiu ở Phong Nha - Kẻ Bàng như bây giờ. Bà Trần Thị Tâm (58 tuổi, ngụ Thị trấn Phong Nha), chủ một gian hàng bán đồ lưu niệm cho biết: “Dịp đầu năm mà khách giảm mạnh quá, dịch COVID-19 mà còn thì không biết bán cho ai. Thu nhập bây giờ chỉ còn chưa đầy 1/10 so với năm ngoái”. Bà Tâm chia sẻ thêm, những bạn hàng ở các gian hàng xung quanh đa số đều nghỉ bán để kiếm việc khác mưu sinh. Chỉ còn vài người còn cố gắng cầm cự, vì ngoài việc bán hàng ở khu du lịch ra, họ không biết phải làm nghề gì khác. Bên ngoài, các dịch vụ ăn uống cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng, đa số các quán ăn, quán nhậu phải tạm đóng cửa. Thậm chí, một số buộc phải cho thuê mặt bằng hoặc chuyển sang kinh doanh ngành, nghề khác. Bên trong một quán ăn ở khu du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, nhiều bàn ghế bị dọn dẹp hết, màng nhện và bụi bẩn bám dày đặc. Bên ngoài, lưới thép bao bọc xung quanh, chưa biết bao giờ sẽ được mở cửa trở lại. Một số quán ăn, quán nhậu tại khu vực danh thắng Phong Nha - Kẻ Bàng vẫn cố gắng mở cửa cầm cự, nhưng gần như không có khách. Nhiều chủ quán không có tiền thuê nhân viên, buộc phải đích thân ra ngoài mời chào thực khách.

