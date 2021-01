Những vụ án “rúng động” dư luận trong năm 2020

Giết người đốt xác vì mâu thuẫn: Khoảng 1h45 sáng 14/12/2020, tại nhà của bà Trần Thị Hồng Liên (45 tuổi ngụ H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Nạn nhân tử vong được xác định là ông Võ Hoàng Q. (38 tuổi, H.Cao Lãnh, T.Đồng Tháp). Theo điều tra, ông Q đến nhà bà Liên chơi, ngủ lại qua đêm, thì bị một đối tượng đột nhập vào chém và đốt cháy tử vong tại hiện trường. Ngoài ra, còn có 3 người bị chém thương tích, gồm: bà Liên, Lê Phước Toàn (24 tuổi) và Lê Phương Quỳnh (15 tuổi, con bà Liên, ngụ cùng địa phương), hiện đang điều trị. Công an xác định, đối tượng và nạn nhân đã có mâu thuẫn từ trước. Đối tượng đã đột nhập vào nhà dùng dao chém, rồi đốt chết Q. Thi thể của nạn nhân được phát hiện ở tầng cao nhất ngôi nhà. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Kháng cáo kêu oan bất thành, nhảy lầu tự tử ngay tại trụ sở tòa án: Ngày 29/5/2020, ông Lương Hữu Phước (52 tuổi, trú tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) sau khi kháng cáo kêu oan bất thành và bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên y án sơ thẩm đã nhảy lầu tự tự từ tầng 2 của Tòa án khiến dư luận sửng sốt. Ngày 29/3/2018, TAND thị xã Đồng Xoài xử sơ thẩm tuyên phạt ông Phước 3 năm tù. Sau đó, ông Phước kháng cáo kêu oan. Ngày 9/10/2018, TAND tỉnh Bình Phước xử phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án để điều tra lại. Đến tháng 12/2019, TAND TP Đồng Xoài xử sơ thẩm lần hai vẫn phạt ông Phước mức án như trên. Ông Phước tiếp tục kháng cáo kêu oan. Đến ngày 29/5/2020 thì xảy ra vụ việc trên. Bí thư xã giết người đốt xác: Khoảng 17h chiều 3/5/2020, Đỗ Văn Minh (59 tuổi, trú xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) nguyên bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đến nhà rẫy của anh Trần Nho Vương (em họ bên vợ của Minh, 25 tuổi, trú huyện Lâm Hà) ăn cơm và uống bia với anh Vương, rồi cả hai đi ngủ. Khoảng 0h sáng 4/5/2020, Minh ra ngoài nhà lấy 1 cây búa đi vào nhà đánh 2 phát vào trán Vương khiến nạn nhân tử vong. Sau khi xóa hiện trường, Minh đưa thi thể anh Vương lên quốc lộ 28 tạo hiện trường vụ tai nạn giao thông giả, giống như mình đã chết rồi bỏ trốn xuống Bình Phước nhưng sau đó bị bắt. Giết người, chặt xác rồi cho vào thùng phuy đốt để phi tang: Ngày 22/2/2020, người dân xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng bàng hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong, cháy biến dạng trong thùng phuy tại khu vườn gia đình ông Phạm Văn Tr. (SN 1971). Danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Văn L. (SN 1995, trú xã Quốc Tuấn, cùng huyện An Dương). Sáng 23/2/2020, lực lượng chức năng đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô khách của nhà xe Hùng Long, chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) - Sốp Cộp (Sơn La) phát hiện và khống chế bắt giữ được nghi phạm Phạm Ngọc Tuấn (trú Hải Phòng) trên xe. Tuấn khai, chiều 22/2, anh L. đến nhà đòi nợ và 2 bên xảy ra xô xát. Tuấn đã dùng dao chém anh L. gục chết tại nhà, sau đó chặt xác anh L. cho vào thùng phuy rồi dùng xăng đốt. Tuấn lên xe khách bỏ trốn thì bị bắt giữ. Tiêu diệt thượng úy công an cướp sòng bạc, bắn chết 5 người: Ngày 29/1/2020 (mùng 5 Tết Canh Tý), Lê Quốc Tuấn (biệt danh Tuấn “khỉ”, là cán bộ công an Quận 11, TP HCM) đi xe máy đến sới bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Sau khi thua bạc hết tiền và xảy ra mâu thuẫn, Tuấn đã dùng súng AK bắn vào đám đông khiến 4 người chết, 1 người bị thương rồi sau đó bỏ trốn. Trên đường chạy trốn, đêm 30/1/2020, Tuấn “khỉ” tiếp tục bắn chết anh Vũ Chí Tâm (40 tuổi) tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi để cướp chiếc xe nhãn hiệu Wave tiếp tục đi trốn. Ngày 31/1/2020, Tuấn bị Công an TP HCM truy nã về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Những ngày sau đó, hàng trăm cảnh sát đã được huy động vây bắt đối tượng tại khu vực xã Trung An, huyện Củ Chi. Khuya 13/2/2020, Tuấn “khỉ” có hành vi chống đối nên đã bị lực lượng chức năng tiêu diệt. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn. >>> Xem thêm video: Bình Phước: Bị tuyên án tù, 1 bị cáo đòi tự tử tại tòa. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

