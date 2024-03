Nghệ An: Bắt giữ 2 đối tượng buôn bán động vật quý hiếm

Ngày 9/3, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Quỳ Châu vừa phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng cùng trú tại huyện Quỳ Châu về hành vi săn bắt, mua bán động vật nguy cấp, quý hiếm, thu giữ 2 cá thể tê tê còn sống.



Cụ thể, các đối tượng bị bắt, gồm: Hà Văn Hạnh (SN 1975) và Lương Văn Thoảng (SN 1988) cùng trú tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu.

Hai đối tượng tại Cơ quan CSĐT.

Trước đó, ngày 4/3, tại xã Châu Thuận, Công an huyện Quỳ Châu bắt quả tang đối tượng Lương Văn Thoảng về hành vi săn bắt, mua bán động vật nguy cấp, quý hiếm.

Tang vật thu giữ là 2 cá thể tê tê còn sống, 1 xe ô tô cùng một số tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an bắt giữ thêm đối tượng Hà Văn Hạnh cũng về hành vi trên.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

