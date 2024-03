Công an Nghệ An chỉ đạo làm rõ vụ sập cầu treo Kẻ Nính

Ngày 7/4, một lãnh đạo huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, liên quan việc cầu treo Kẻ Nính ở xã Châu Hạnh đổ sập hoàn toàn vào trưa 6/3, hiện Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện vào cuộc làm rõ, UBND huyện cũng đang phối hợp với các đơn vị chức năng…”.

Như Tri thức & Cuộc sống đã đưa tin, vào khoảng 13h30’ ngày 6/3, cầu treo Kẻ Nính, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) bất ngờ bị đổ sập hoàn toàn. Dây văng, khung thép và các tấm bê tông nằm trên bãi bồi, một phần cấu kiện cầu nằm dưới lòng sông.

Cầu treo Kẻ Nính bị đổ sập hoàn toàn.

Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người, chỉ có một con trâu của người dân chăn thả ở bãi bồi bị thành cầu rơi trúng đè chết.

Được biết, dự án cầu treo Kẻ Nính được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 2797/QĐ.UBND-CN ngày 30/6/2010. Cầu được thiết kế bán vĩnh cửu, tải trọng 2,5 tấn với chiều dài 168m, rộng 2,4m, với tổng mức đầu tư 24,57 tỷ đồng.

Dây văng, khung thép và các tấm bê tông bị đổ gãy.

Đơn vị đảm nhiệm thi công là Liên danh Công ty CP tư vấn đầu tư thương mại xây dựng 499 (có trụ sở tại TP Vinh) và Doanh nghiệp tư nhân Trường Linh.



Dự án chính thức được khởi công từ năm 2011, đưa vào sử dụng từ khoảng năm 2015. Tuy nhiên, đến khoảng 2022 thì bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông, do đó chính quyền địa phương đã cắm biển báo hai đầu cầu, rào cấm người dân qua lại.

Cầu treo Kẻ Nính bị đổ sập sau gần 10 năm đưa vào sử dụng.

Sau trận lũ lụt năm 2023, cầu treo Kẻ Nính tiếp tục bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ bị sập đổ bất cứ lúc nào. Trước thực trạng đó, địa phương đã lên phương án với mức kinh phí khoảng 2 tỷ đồng để tiến hành sửa chữa, khắc phục, tuy nhiên chưa kịp triển khai thì xảy ra sự cố.

Hiện, nguyên nhân vụ sập đổ cầu treo Kẻ Nính đang được lực lượng chức năng xác mình, làm rõ.

