Ngày Tết của những người lính mang quân hàm xanh nơi biên giới Việt - Lào

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (BĐBP Quảng Trị) đóng trên địa bàn huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ quản lý 10 cột mốc, 22.572 km đường biên giới, tiếp giáp với huyện Sa Muội, tỉnh Salavan nước bạn Lào. Những ngày này, khi mọi người dân trên đất nước Việt Nam đang quây quần đón Tết thì những người lính quân hàm xanh vẫn bám trụ, chắc tay súng giữ vững chủ quyền của Tổ quốc. Các chiến sĩ băng rừng, lội suối tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn lối mở. Các chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng lực lượng dân quân tự vệ kiểm tra, vệ sinh khu vực cột mốc do đơn vị quản lý. Thượng tá Nguyễn Xuân Linh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay cho biết, toàn đơn vị hiện có 88 cán bộ, chiến sĩ. Những ngày Tết, đơn vị bố trí lực lượng túc trực tại 2 chốt (mỗi chốt 4 đồng chí) và 2 tổ tuần tra cơ động (1 tổ 6 đồng chí) để tuần tra, kiểm soát bảo vệ bình yên nơi biên giới. Những ngày trước và sau Tết, lượng pháo và ma túy nhập lậu rất nhiều, do đó việc kiểm soát rất chặt, đặc biệt đối với những phương tiện đi theo đường mòn, lối mở dọc biên giới. Những ngày Tết Nguyên đán, các chiến sĩ bộ đội biên phòng cũng tới tặng quà cho người dân các thôn, bản trên địa bàn. Dù không về quê đón Tết với gia đình, nhưng với những người lính biên phòng, niềm vui của họ là nhìn thấy mùa xuân an lành về khắp bản làng biên giới.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (BĐBP Quảng Trị) đóng trên địa bàn huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ quản lý 10 cột mốc, 22.572 km đường biên giới, tiếp giáp với huyện Sa Muội, tỉnh Salavan nước bạn Lào. Những ngày này, khi mọi người dân trên đất nước Việt Nam đang quây quần đón Tết thì những người lính quân hàm xanh vẫn bám trụ, chắc tay súng giữ vững chủ quyền của Tổ quốc. Các chiến sĩ băng rừng, lội suối tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn lối mở. Các chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng lực lượng dân quân tự vệ kiểm tra, vệ sinh khu vực cột mốc do đơn vị quản lý. Thượng tá Nguyễn Xuân Linh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay cho biết, toàn đơn vị hiện có 88 cán bộ, chiến sĩ. Những ngày Tết, đơn vị bố trí lực lượng túc trực tại 2 chốt (mỗi chốt 4 đồng chí) và 2 tổ tuần tra cơ động (1 tổ 6 đồng chí) để tuần tra, kiểm soát bảo vệ bình yên nơi biên giới. Những ngày trước và sau Tết, lượng pháo và ma túy nhập lậu rất nhiều, do đó việc kiểm soát rất chặt, đặc biệt đối với những phương tiện đi theo đường mòn, lối mở dọc biên giới. Những ngày Tết Nguyên đán, các chiến sĩ bộ đội biên phòng cũng tới tặng quà cho người dân các thôn, bản trên địa bàn. Dù không về quê đón Tết với gia đình, nhưng với những người lính biên phòng, niềm vui của họ là nhìn thấy mùa xuân an lành về khắp bản làng biên giới.