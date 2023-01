"Boeing mặt đất" BMW 750Li G12 xDrive M-Sport độc nhất Việt Nam

Mới đây, một chiếc BMW 750Li phiên bản M-Sport đời 2019 đã được bắt gặp thì đang đỗ trên một con phố tại trung tâm Hà Nội. Đây là chiếc 750Li M-Sport độc nhất đang có dải đất hình chữ S và về nước theo đơn đặt hàng của một đại sứ quán. BMW 750Li xDrive G12 M-Sport đời 2019 thuộc thế hệ thứ 6 của dòng 7-Series có tên mã là G12. Phần ngoại thất vẫn sở hữu thiết kế của những chiếc 7-Series khác ngoài các chi tiết và bộ bodykit tới từ phân nhánh hiệu suất cao M Performance. So với phiên bản tiêu chuẩn, 750Li xDrive M-Sport khác biệt với một số chi tiết bao gồm: Gói bodykit M-Sport với cản trước có sự xuất hiện của 3 hốc hút gió nhỏ mở rộng, cản sau được thiết kế lại sơn màu xám, chụp ống xả, ốp sườn, được sơn đen, bộ mâm tùy chọn đa chấu có kích thước 21 inch khá đẹp mắt, cùm phanh sơn màu xám. Phần đầu xe có phẩn bản chia làm 3 khoang, hai bên là hai hốc gió kích thước lớn đồng thời được tích hợp thêm dải đèn LED ban ngày. Ở chính giữa cản dưới còn là radar nhằm phục vụ hệ thống Cruise Control cùng nhiều tính năng thông minh được hỗ trợ khác. BMW 750Li xDrive M-Sport sở hữu cụm đèn pha công nghệ Laserlight cho khả năng chiếu sáng vượt trội hơn những kiểu đèn pha thông thường. Hệ thống đèn pha Laserlight của BMW sử dụng chùm sáng tập trung có cường độ sáng lớn gấp 10 lần so với những nguồn sáng thông thường khác như Halogen, Xenon hay dạng LED. Công nghệ này cũng giúp khoảng cách chiếu sáng của xe tăng gấp đôi lên mức 600 mét, khả năng tiết kiệm điện hơn dạng LED khoảng 30%. Bộ mâm đa chấu sơn hai màu bạc/xám kích thước 21 inch với lốp hàng hiệu Pirelli cao cấp từ Ý. Đuôi xe vẫn trang bị hệ thống đèn hậu LED đẹp mắt, logo xDrive và 750Li đặt gọn gàng hai bên hông xe. Ngoài ra, đây cũng là chiếc 7-Series G12 hiếm hoi tại Việt Nam được trang bị hệ dẫn động xDrive trứ danh của BMW. Bên trong khoang nội thất, BMW 750Li xDrive M-Sport được trang bị đầy đủ các option hiện đại như điều hoà tự động 4 vùng, ghế sau chỉnh điện và chức năng massage, ghế ngồi kiểu Executive cùng với giải trí hàng ghế sau có thể điều chỉnh bằng cảm ứng chạm BMW Touch Command. Bệ trung tâm hàng ghế sau được bố trí một bàn gấp tiện ích. Ngoài ra còn có đèn viền nội thất, tính năng trải thảm ánh sáng bước vào xe (Welcome Light Carpet) cùng với cửa sổ trời Sky Lounge Panorama độc đáo. Và để giúp chủ nhân của chiếc xe thư giãn tối đa, BMW đã hợp tác với Bowers & Wilkins để phát triển hệ thống âm thanh vòm kim cương dành riêng cho dòng xe 7-Series thế hệ mới, đem đến những trải nghiệm âm thanh tuyệt vời nhất.BMW 750Li M-sport tại Việt Nam được trang bị động cơ TwinPower Turbo V8 4.4L, cho công suất tối đa 445 mã lực tại 6.000 v/p, mô-men xoắn cực đại 650Nm tại 4.500 v/p, hộp số tự động Steptronic 8 cấp giúp xe tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 4,3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Video: Đánh giá xe BMW 750Li 2018 chính hãng giá 6 tỷ đồng.

Mới đây, một chiếc BMW 750Li phiên bản M-Sport đời 2019 đã được bắt gặp thì đang đỗ trên một con phố tại trung tâm Hà Nội. Đây là chiếc 750Li M-Sport độc nhất đang có dải đất hình chữ S và về nước theo đơn đặt hàng của một đại sứ quán. BMW 750Li xDrive G12 M-Sport đời 2019 thuộc thế hệ thứ 6 của dòng 7-Series có tên mã là G12. Phần ngoại thất vẫn sở hữu thiết kế của những chiếc 7-Series khác ngoài các chi tiết và bộ bodykit tới từ phân nhánh hiệu suất cao M Performance. So với phiên bản tiêu chuẩn, 750Li xDrive M-Sport khác biệt với một số chi tiết bao gồm: Gói bodykit M-Sport với cản trước có sự xuất hiện của 3 hốc hút gió nhỏ mở rộng, cản sau được thiết kế lại sơn màu xám, chụp ống xả, ốp sườn, được sơn đen, bộ mâm tùy chọn đa chấu có kích thước 21 inch khá đẹp mắt, cùm phanh sơn màu xám. Phần đầu xe có phẩn bản chia làm 3 khoang, hai bên là hai hốc gió kích thước lớn đồng thời được tích hợp thêm dải đèn LED ban ngày. Ở chính giữa cản dưới còn là radar nhằm phục vụ hệ thống Cruise Control cùng nhiều tính năng thông minh được hỗ trợ khác. BMW 750Li xDrive M-Sport sở hữu cụm đèn pha công nghệ Laserlight cho khả năng chiếu sáng vượt trội hơn những kiểu đèn pha thông thường. Hệ thống đèn pha Laserlight của BMW sử dụng chùm sáng tập trung có cường độ sáng lớn gấp 10 lần so với những nguồn sáng thông thường khác như Halogen, Xenon hay dạng LED. Công nghệ này cũng giúp khoảng cách chiếu sáng của xe tăng gấp đôi lên mức 600 mét, khả năng tiết kiệm điện hơn dạng LED khoảng 30%. Bộ mâm đa chấu sơn hai màu bạc/xám kích thước 21 inch với lốp hàng hiệu Pirelli cao cấp từ Ý. Đuôi xe vẫn trang bị hệ thống đèn hậu LED đẹp mắt, logo xDrive và 750Li đặt gọn gàng hai bên hông xe. Ngoài ra, đây cũng là chiếc 7-Series G12 hiếm hoi tại Việt Nam được trang bị hệ dẫn động xDrive trứ danh của BMW. Bên trong khoang nội thất, BMW 750Li xDrive M-Sport được trang bị đầy đủ các option hiện đại như điều hoà tự động 4 vùng, ghế sau chỉnh điện và chức năng massage, ghế ngồi kiểu Executive cùng với giải trí hàng ghế sau có thể điều chỉnh bằng cảm ứng chạm BMW Touch Command. Bệ trung tâm hàng ghế sau được bố trí một bàn gấp tiện ích. Ngoài ra còn có đèn viền nội thất, tính năng trải thảm ánh sáng bước vào xe (Welcome Light Carpet) cùng với cửa sổ trời Sky Lounge Panorama độc đáo. Và để giúp chủ nhân của chiếc xe thư giãn tối đa, BMW đã hợp tác với Bowers & Wilkins để phát triển hệ thống âm thanh vòm kim cương dành riêng cho dòng xe 7-Series thế hệ mới, đem đến những trải nghiệm âm thanh tuyệt vời nhất. BMW 750Li M-sport tại Việt Nam được trang bị động cơ TwinPower Turbo V8 4.4L, cho công suất tối đa 445 mã lực tại 6.000 v/p, mô-men xoắn cực đại 650Nm tại 4.500 v/p, hộp số tự động Steptronic 8 cấp giúp xe tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 4,3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Video: Đánh giá xe BMW 750Li 2018 chính hãng giá 6 tỷ đồng.