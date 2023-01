Dao găm “2 trong 1” của lính dù Trung Quốc có gì đặc biệt?

Dao găm là một trong những vũ khí cá nhân bắt buộc phải có của quân đội các nước, và các loại lưỡi lê kiểu cũ như lê ba cạnh và lưỡi lê chính thống chỉ có chức năng đâm và chém; còn dao găm cũng chỉ có chức năng cắt, gọt và đâm. Hiện nay xu hướng chủ đạo của lưỡi lê thế giới cũng là loại dao găm đâm, đây cũng là một thay đổi lớn trong thiết kế lưỡi lê thế giới. Và hôm nay, giới thiệu với bạn đọc một loại dao găm đặc biệt hơn, đó là loại dao găm “2 trong 1”, vừa là dao găm, vừa là súng ngắn của lính dù và đặc nhiệm Trung Quốc. Mặc dù một con dao găm mạnh hơn một chiếc lưỡi lê, lưỡi của nó không dài bằng một cây giáo cổ đại, nhưng lại rất thích hợp để cận chiến; nhất là với lực lượng đặc biệt. Trung Quốc bắt đầu phát triển một loại dao găm mới vào những năm 1990 để trang bị cho lực lượng đặc biệt, đó là súng - dao găm Kiểu 91 (Type 91). Tên đầy đủ của súng - dao găm Type 91 là “Súng – dao găm 4 nòng QSB91 7.62mm Type 91”, chính thức được thiết kế và hoàn thiện vào năm 1992. Súng gồm 5 bộ phận: dao găm, thân súng, đầu ngắm, cò súng và một bao đựng. Tay cầm của dao găm Type 91 chính là thân súng; ở tay cầm có 4 nòng súng bố trí đối xứng nhau, có thể nạp và bắn 4 viên đạn súng ngắn cỡ 7,62mm. Không giống như các loại súng dao găm NRSJ được trang bị cho Quân đội Nga, nòng Type 91 của Trung Quốc hướng về phía trước; còn khẩu NRSJ của Nga thì hướng về phía sau. Do dao găm NRSJ hướng về phía người sử dụng, khi bắn nên sẽ có một lực giật gây ra suy giảm độ chính xác khi bắn, thậm chí là có nguy cơ gây mất an toàn, khi nòng súng thường quay vào người sử dụng; nhưng dao găm – súng Type 91 của Trung Quốc hoàn toàn không gặp vấn đề này. Súng sử dụng phương pháp bắn phát một, mà không tự động lên đạn lại. Sau khi người dùng bóp cò, dưới tác dụng của lò xo búa, búa đập vào kim hỏa, kim hỏa đâm vào hạt lửa của đạn để hoàn tất quá trình bắn; sau khi nhả cò, kim hỏa sẽ tự động lên lại và chuyển sang trạng thái chờ. Khác với nguyên lý của loại súng ngắn ổ quay, đó là sau khi bắn, búa đập và kim hỏa đứng yên, ổ đạn xoay. Còn ở Type-91, ổ đạn và búa đập đứng yên, kim hỏa xoay sau mỗi phát bắn. Điều đáng ngạc nhiên là phương pháp bắn này lại rất đáng tin cậy. Một điều gây ngạc nhiên nữa là tuổi thọ nòng của khẩu súng - dao găm này có độ bền tới 2.000 phát bắn, và những viên đạn mà nó bắn ra có độ sát thương tương đối cao. Theo những người thử nghiệm, đạn bắn ra từ súng Type 91, có thể xuyên thủng tấm ván gỗ thông dày 120mm ở khoảng cách 10 mét. Sau khi súng - dao găm Kiểu 91 ra đời, nó chủ yếu được sử dụng bởi các lực lượng đặc biệt của Quân đội Trung Quốc và các sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm thuộc lực lượng an ninh công cộng. Chức năng chính của nó là giành được thế chủ động hơn trong cận chiến, có thể mang lại kết quả bất ngờ. Khi không sử dụng trong các nhiệm vụ đặc biệt hoặc cận chiến một đánh nhiều, Type-91 có thể sử dụng làm công việc của một con dao găm bình thường với đầy đủ các chức năng như cắt, chém, đâm. Bởi vì hình dạng của nó có kích thước giống như một con dao găm tiêu chuẩn của quân đội. Những điểm cần lưu ý khi sử dụng súng - dao găm Kiểu 91; đầu tiên, người sử dụng cần phải cầm chặt súng bằng một tay hoặc hai tay. Khi cầm súng, cổ tay cần phải có tư thế vững chắc, để khử độ giật sinh ra sau khi bắn; không để tay về phía trước khi bắn, tránh bị thương. Thứ hai, vì 4 nòng của súng có chung một bộ phận ngắm, nên người sử dụng phải chú ý đến yếu lĩnh ngắm và kinh nghiệm khi sử dụng loại súng ứng dụng này; để đảm bảo viên đạn có thể bắn trúng mục tiêu một cách chính xác. Thứ ba, do nguyên lý bắn đặc biệt, nên Type 91 không thể áp dụng kinh nghiệm như các loại súng ngắn thông thường; đặc biệt là lực bóp cò rõ ràng là lớn hơn súng ngắn thông thường, nên cần phải đưa súng về phía sau để đạt được hiệu quả bắn. Ngoài ra, súng yêu cầu bảo dưỡng, lau chùi thường xuyên để đảm bảo hoạt động đáng tin cậy của các bộ phận. Súng – dao găm Type 91 ra đời đã thay thế loại súng - dao găm Type 82-2 kém thành công trước đây và trở thành vũ khí lợi hại của lực lượng đặc nhiệm Quân đội Trung Quốc. Có thông tin cho rằng lính dù Trung Quốc cũng đã được trang bị súng dao găm cải tiến Type 91 từ lâu.

