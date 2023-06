Ngày 20/6: Quốc hội thông qua 3 dự án Luật quan trọng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, trong phiên họp buổi sáng ngày 20/6, Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi); thông qua Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận; biểu quyết thông qua Luật Phòng thủ dân sự.

Tiếp theo, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Cuối phiên sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Tiếp đó., Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.